Чем надо прикрыть грядки с морковью, чтоб ее не поедала ржавчинная муха: решение на поверхности

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Защита от вредителей является ключевым аспектом успешного выращивания моркови. Опытные садоводы давно придерживаются проверенного метода, который обеспечивает отличный урожай и заботится о здоровье корнеплодов.

Фото: flickr. com by Katja Schulz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Первым шагом к достижению успешного урожая является предотвращение появления морковной мухи. Это достигается накрытием грядок спанбондом сразу после высадки морковных семян. Этот материал следует оставить на почве до середины лета, когда активность вредителей снижается.

Этот эффективный метод обеспечивает не только защиту корнеплодов от вредных насекомых, но и создает оптимальные условия для их роста и развития. Спанбонд позволяет осуществлять полив растений непосредственно через ткань, обеспечивая равномерное распределение влаги.

Кроме того, для подкормки растений рекомендуется приподнимать ткань, обеспечивая легкий доступ к почве под корнями моркови. Этот подход способствует оптимальному питанию растений, способствуя их здоровью и высокому урожаю.