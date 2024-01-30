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Рассказываем способы хранения укропа, который обязательно посадите у себя на огороде

Выращиваете укроп? А вы знаете, как его хранить?

2:19
Садоводство » Цветы

Нежные зелёные листья и ароматный запах укропа делают его незаменимым ингредиентом во многих блюдах. Но как правильно хранить укроп, чтобы он сохранял свои полезные свойства и свежесть?

Выращиваете укроп? А вы знаете, как его хранить?
Фото: https://healthyasks.com/

Первое правило — укроп нужно хранить в холодильнике. Так как это растение очень чувствительно к теплу и солнечному свету, оно быстро теряет свои качества при комнатной температуре. Поэтому лучше всего хранить укроп в холодильнике, в отделении для овощей или в пакете с дырочками для циркуляции воздуха.

Второе правило — перед хранением укроп нужно подготовить. Сначала тщательно промойте его под холодной водой, чтобы удалить грязь и остатки почвы. Затем обсушите листья бумажным полотенцем или мягкой тканью. После этого можно собрать укроп в пучок и завернуть во влажную бумагу или положить в пакетик с дырочками.

Третье правило — не храните укроп вместе с другими овощами и фруктами. Укроп выделяет газ этилена, который способствует быстрому созреванию и увяданию овощей и фруктов. Поэтому лучше всего хранить укроп отдельно от других продуктов.

Четвертое правило — не морозьте укроп. Хотя многие люди любят замораживать укроп для дальнейшего использования, это не самый лучший способ хранения. При замораживании укроп теряет свою текстуру и аромат, поэтому лучше всего использовать его свежим.

Пятое правило — не храните укроп слишком долго. Лучше всего использовать его в течение 3-4 дней после сбора. Чем дольше вы будете хранить укроп, тем больше он будет терять свои полезные свойства и вкус.

Кроме того, укроп можно сушить (лучше всего подойдёт молодой укроп). Это отличный метод заготовки. Так, сушить можно несколькими способами. Но для начала зелень надо перебрать и хорошо промыть в холодной воде. После укроп должен высохнуть, например, на бумажных полотенцах. Далее нужно определиться, как будете сушить зелень: можно целыми веточками, а можно нарезать.

Высушить укроп можно следующими способами:

  • на открытом воздухе (развесить пучки укропа можно на нитке на огороде, балконе, но в тени);
  • в духовке (высушивать надо при 40°C около 2-4 часов предварительно застелив противень вощеной бумагой, а дверку духовки держать приоткрытой).
Как сохранить укроп
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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