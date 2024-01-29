Душица – одно из самых популярных и полезных растений, которую можно вырастить на собственном участке

Узнайте о душице, которая придаст оригинальный вкус чаю

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Душица — пряное овощное растение семейства губоцветных. Её листья придают блюдам аппетитный вкус и запах. Любители оригинальных напитков заваривают с душицей чай. Её нежный аромат и уникальные свойства делают её незаменимым ингредиентом в различных сферах жизни.

Фото: creativecommons.org by Sunsight is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Душица произрастает в различных уголках мира, включая Европу, Азию и Северную Америку. Её листья имеют овальную форму и могут быть зелёного, фиолетового или серебристого цвета. Но не только внешний вид делает душицу такой популярной, её ценят за многочисленные полезные свойства.

В кулинарии душица используется как специя для придания блюдам особенного вкуса и аромата. Она идеально сочетается с мясом, рыбой, овощами и сырами. Кроме того, душица является незаменимым ингредиентом в приготовлении различных соусов, маринадов и заправок. Её применяют также в выпечке, добавляя в тесто для хлеба, пирогов и печенья. Благодаря своим антимикробным свойствам, душица помогает сохранить продукты свежими и предотвратить развитие бактерий.

Но душица не только придает блюдам вкус и аромат, она также обладает множеством целебных свойств. В традиционной медицине она используется для лечения простуды, кашля, головной боли и расстройств желудка. Душица обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, поэтому ее часто применяют для укрепления иммунной системы и борьбы с инфекциями. Кроме того, она может помочь справиться с нервным напряжением и улучшить настроение благодаря своему успокаивающему эффекту.

Душица не только полезна для здоровья, она также может улучшить состояние кожи и волос. Ее экстракт добавляют в косметические средства для увлажнения и питания кожи, а также для борьбы с прыщами и воспалениями. Душица также способствует укреплению волос и предотвращению их выпадения.

Огородники часто называют душицу майораном зимним. На одном месте душица растёт 6-10 лет, поэтому участок, где растёт это растение, нужно тщательно очистить от многолетних сорняков. Растение не любит переувлажнение.

Высевают семена душицы в марте, но не поздно будет, если посадите и в мае. Всходят семена через 2-3 недели после посева. Заделывают их мелко: на глубину не больше 0,5 см. Особенно в первый год жизни растение требует регулярной прополки и рыхления. Полив требует при очень сильной засухе.

Срезают душицу во время цветения, сушат под навесом либо в сушилке. Хранить лучше всего в стеклянных банках с притёртой пробкой.