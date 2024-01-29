Навоз имеет 3 степени зрелости, и каждая из них существенно отличается

Важной частью процесса выращивания растений является удобрение

3:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Удобрение позволяет обеспечить растения необходимыми питательными веществами для их здорового роста и развития. Существует множество различных видов удобрений, но одним из наиболее эффективных и экологически чистых является навоз.

Фото: https://gardentabs.com/

Навоз — это органическое удобрение, получаемое из навоза животных. Он содержит в себе множество полезных микроэлементов, таких как азот, фосфор, калий, магний и другие, которые необходимы для роста растений. Кроме того, навоз является богатым источником органического вещества, которое улучшает структуру почвы и способствует ее воздухопроницаемости.

Одним из главных преимуществ навоза является его доступность. В отличие от химических удобрений, которые часто являются дорогостоящими и требуют специальных условий хранения, навоз можно получить практически в любом сельскохозяйственном хозяйстве или на ферме. Это делает его более доступным для малых фермерских хозяйств и домашних садоводов.

Еще одним важным преимуществом навоза является его экологическая чистота. В отличие от химических удобрений, которые могут содержать вредные для здоровья человека и окружающей среды химические вещества, навоз является натуральным и безопасным для использования. Он не загрязняет почву и воду, а также не наносит вреда животным и насекомым.

Кроме того, навоз является универсальным удобрением, подходящим для различных видов растений. Он может быть использован как для выращивания овощей и фруктов, так и для ухода за цветами и газонами. Это делает его идеальным выбором для тех, кто занимается садоводством или огородничеством.

Но как же правильно использовать навоз для удобрения? Существует несколько способов его применения. Один из них — это нанесение навоза на поверхность почвы и внесение его в неё при помощи вспашки или рыхления. Другой способ — это приготовление навозного чая, который можно использовать для полива растений. Также навоз можно смешивать с другими органическими удобрениями для достижения наилучшего эффекта.

Необходимо ещё помнить, что навоз навозу рознь. Различают 3 степени зрелости навоза:

1 степень

Это когда навоз полежал на новом месте и минимум один раз был перелопачен. В этой степени он однородного цвета и имеет рыхлую пористую структуру. Однако он теряет около половины своего объёма. Такой навоз применяют в виде подкормки. В качестве удобрения такой навоз малоэффективен, так как ему наду перегнить. Навоз 1 степени используют для посадки картофеля в лунки.

2 степень

Навоз второй степени называют сыпец. Он получается примерно через 1 год посоле привоза. Это более чёрный навоз и мельче, чем навоз 1 степени. Такой полуперегной используют при составлении почвенной смеси для рассады томатов, капусты и др. Также он будет хорош для весенней перекопки грядок под морковь, томаты и т. д.

3 степень

Навоз 3 степени называют перегноем. Это когда навоз-сыпец соскрести с поверхности навозной кучи, перенести на другое место и 2-3 раза с промежутками в две-три недели перелопатить для уничтожения всходов сорняков и обеспечения дальнейшего созревания. Как правило, перегной созревает за 2-3 года. Эту процедуру можно ускорить, если почаще ворошить, поливать водой, но не заливать, на зиму перед большими морозами укрывать. Перегной применяют под все культуры в неограниченном количестве.