Семена ранних томатов можно готовить к посеву прямо сейчас

Подготовка семян томатов к посеву начинается за 50-60 дней до предполагаемой даты высадки рассады в открытый грунт. Обычно это делается в феврале-марте. Ранние сорта томатов можно начинать готовить к посеву уже в конце января.
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Подготовка семян томатов включает в себя следующие этапы:
Калибровка. Необходимо отделить мелкие и пустые семена от крупных и полновесных. Для этого семена помещают в солевой раствор (10 г соли на 1 л воды) на 5-10 минут. Всплывшие семена удаляют, а осевшие на дно промывают проточной водой и просушивают.
Обеззараживание. Семена томатов могут быть заражены различными болезнями, поэтому их необходимо обеззаразить перед посевом. Для этого семена помещают в раствор марганцовки (1 г на 100 мл воды) на 20 минут, затем промывают проточной водой и просушивают.
Проращивание. Проращивание семян томатов позволяет ускорить их всхожесть и повысить урожайность. Для проращивания семена помещают в увлажненную марлю или ватные диски и ставят в теплое место (температура около 25°C). Когда семена проклюнутся, их можно высевать в грунт.
После подготовки семена томатов можно высевать в грунт. Для этого используют специальные емкости (ящики, кассеты, горшочки) или высевают семена непосредственно в теплицу. Глубина заделки семян томатов составляет 1-2 см. После посева грунт поливают теплой водой.
Всходы томатов появляются через 5-7 дней. После появления всходов необходимо обеспечить им правильный уход: поливать теплой водой, подкармливать минеральными и органическими удобрениями, рыхлить почву и защищать растения от болезней и вредителей.
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