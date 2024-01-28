Семена ранних томатов можно готовить к посеву прямо сейчас

С какого времени следует готовить семена томата к посеву

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Подготовка семян томатов к посеву начинается за 50-60 дней до предполагаемой даты высадки рассады в открытый грунт. Обычно это делается в феврале-марте. Ранние сорта томатов можно начинать готовить к посеву уже в конце января.

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Подготовка семян томатов включает в себя следующие этапы:

Калибровка. Необходимо отделить мелкие и пустые семена от крупных и полновесных. Для этого семена помещают в солевой раствор (10 г соли на 1 л воды) на 5-10 минут. Всплывшие семена удаляют, а осевшие на дно промывают проточной водой и просушивают.

Обеззараживание. Семена томатов могут быть заражены различными болезнями, поэтому их необходимо обеззаразить перед посевом. Для этого семена помещают в раствор марганцовки (1 г на 100 мл воды) на 20 минут, затем промывают проточной водой и просушивают.

Проращивание. Проращивание семян томатов позволяет ускорить их всхожесть и повысить урожайность. Для проращивания семена помещают в увлажненную марлю или ватные диски и ставят в теплое место (температура около 25°C). Когда семена проклюнутся, их можно высевать в грунт.

После подготовки семена томатов можно высевать в грунт. Для этого используют специальные емкости (ящики, кассеты, горшочки) или высевают семена непосредственно в теплицу. Глубина заделки семян томатов составляет 1-2 см. После посева грунт поливают теплой водой.

Всходы томатов появляются через 5-7 дней. После появления всходов необходимо обеспечить им правильный уход: поливать теплой водой, подкармливать минеральными и органическими удобрениями, рыхлить почву и защищать растения от болезней и вредителей.