Рассказываем об эффективном способе улучшить плодородие почвы и уменьшить количество сорняков

Мульчирование сохранит влагу в почве и улучшит её структуру

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мульчирование — это метод покрытия почвы слоем органического или неорганического материала. Этот процесс не только способствует сохранению влаги в почве, а также улучшает её структуру, но и предотвращает рост сорняков. Давайте рассмотрим некоторые из преимуществ и способы применения мульчирования.

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Одним из главных преимуществ мульчирования является возможность сохранения влаги в почве. Мульча служит барьером, который не позволяет испарению воды, тем самым обеспечивая равномерное и более стабильное снабжение растений влагой. Благодаря этому, необходимость в поливе уменьшается, а почва не пересыхает, что оказывает положительное влияние на развитие растений.

Мульчирование также предоставляет дополнительные питательные вещества почве. Органические виды мульчи, такие как скошенная трава, опавшая листва, навоз, компост и т. д., с течением времени разлагаются и обогащают почву органическими веществами. Это способствует повышению её плодородия и созданию благоприятной среды для микроорганизмов и насекомых, которые являются важными элементами биологического равновесия почвы.

Кроме того, мульчирование подавляет рост сорняков. Слои мульчи не только создают теневые условия, что ограничивает доступ солнечного света к семенам сорняков, но и предотвращают их прорастание, образуя физический барьер между почвой и внешней средой. Это существенно уменьшает необходимость ручного удаления сорняков и позволяет выращивать растения без конкуренции со стороны них.

Существует несколько способов применения мульчирования в саду и огороде. Один из них — это поверхностное мульчирование, когда слой мульчи наносится поверх почвы. Этот метод особенно эффективен для улучшения водоудерживающих свойств почвы. Другой метод — это подпор мульчи, когда она заносится непосредственно в почву. Это способствует более быстрой разложимости органических материалов и улучшает их влияние на почву.

Важно также выбрать правильный вид мульчи в зависимости от видов растений и целей его применения. Органическая мульча навоза или компоста подходит для овощных грядок, в то время как неорганическая мульча, такая как чёрная плёнка из полиэтилена или измельченный камень, отлично подходит для создания декоративных элементов в саду.