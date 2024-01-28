Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД объяснили, можно ли не оплачивать штрафы за нарушения ПДД
Загитова рассказала о выступлении в Китае: за один день — два шоу, тяжёлый день
5 способов укладывать челку, пока она отрастает
ТОП-8 ошибок, которые испортят любой ремонт
Турция может потерять европейских туристов из-за экологической повестки ЕС
Терапевт Королева назвала тунец самой вредной рыбой для здоровья
Обновление информации по Табаевке на Купянском направлении
В ГИБДД назвали три ситуации, когда водитель может не останавливаться по требованию ДПС
Песков: русофобия на Западе будет длиться десятилетия, но здравый смысл возобладает
Рассказываем об эффективном способе улучшить плодородие почвы и уменьшить количество сорняков

Мульчирование сохранит влагу в почве и улучшит её структуру

2:22
Садоводство » Советы

Мульчирование — это метод покрытия почвы слоем органического или неорганического материала. Этот процесс не только способствует сохранению влаги в почве, а также улучшает её структуру, но и предотвращает рост сорняков. Давайте рассмотрим некоторые из преимуществ и способы применения мульчирования.

Мульчирование сохранит влагу в почве и улучшит её структуру
Фото: creativecommons.org by Dvortygirl is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.en

Одним из главных преимуществ мульчирования является возможность сохранения влаги в почве. Мульча служит барьером, который не позволяет испарению воды, тем самым обеспечивая равномерное и более стабильное снабжение растений влагой. Благодаря этому, необходимость в поливе уменьшается, а почва не пересыхает, что оказывает положительное влияние на развитие растений.

Мульчирование также предоставляет дополнительные питательные вещества почве. Органические виды мульчи, такие как скошенная трава, опавшая листва, навоз, компост и т. д., с течением времени разлагаются и обогащают почву органическими веществами. Это способствует повышению её плодородия и созданию благоприятной среды для микроорганизмов и насекомых, которые являются важными элементами биологического равновесия почвы.

Кроме того, мульчирование подавляет рост сорняков. Слои мульчи не только создают теневые условия, что ограничивает доступ солнечного света к семенам сорняков, но и предотвращают их прорастание, образуя физический барьер между почвой и внешней средой. Это существенно уменьшает необходимость ручного удаления сорняков и позволяет выращивать растения без конкуренции со стороны них.

Существует несколько способов применения мульчирования в саду и огороде. Один из них — это поверхностное мульчирование, когда слой мульчи наносится поверх почвы. Этот метод особенно эффективен для улучшения водоудерживающих свойств почвы. Другой метод — это подпор мульчи, когда она заносится непосредственно в почву. Это способствует более быстрой разложимости органических материалов и улучшает их влияние на почву.

Важно также выбрать правильный вид мульчи в зависимости от видов растений и целей его применения. Органическая мульча навоза или компоста подходит для овощных грядок, в то время как неорганическая мульча, такая как чёрная плёнка из полиэтилена или измельченный камень, отлично подходит для создания декоративных элементов в саду.

Зачем и как правильно мульчировать почву
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников

Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.

Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников
Стало известно, как быстро поднять в дачном доме температуру до комфортной
Не только обогреватель: 8 проверенных способов, как прогреть дачу зимой
Не выбрасывайте помидорных пасынков: это и новые кусты, и средство от вредителей, и удобрения
Почему инспекторы ГИБДД спрашивают водителей о потреблении алкоголя и как лучше на это отвечать
Новая эра в сфере обороны США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16 Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Кошачьи намеки: как расшифровать знаки, которые говорят о том, что вашему питомцу нужно внимание
Кошачьи намеки: как расшифровать знаки, которые говорят о том, что вашему питомцу нужно внимание
Последние материалы
5 способов укладывать челку, пока она отрастает
ТОП-8 ошибок, которые испортят любой ремонт
Турция может потерять европейских туристов из-за экологической повестки ЕС
Терапевт Королева назвала тунец самой вредной рыбой для здоровья
Обновление информации по Табаевке на Купянском направлении
В ГИБДД назвали три ситуации, когда водитель может не останавливаться по требованию ДПС
Песков: русофобия на Западе будет длиться десятилетия, но здравый смысл возобладает
Нежнейшее печенье, который наполнит ароматом дом
Мучнистая роса поражает листву тыквенных растений
Белый дом рассматривает замедление поставок оружия Израилю в связи с операцией в секторе Газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников