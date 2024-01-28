Болезни тыквенных растений могут серьёзно повлиять на урожай и качество плодов

Мучнистая роса поражает листву тыквенных растений

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Тыквенные растения относительно устойчивы к многим болезням, существуют несколько распространенных заболеваний, которые могут вызывать значительные потери. Рассмотрим некоторые из наиболее известных болезней, которые могут затронуть тыквенные культуры и способы их предотвращения.

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Одной из самых распространенных болезней является мучнистая роса. Она вызывается грибками рода Sphaerotheca, которые поражают листья тыквенных растений белыми или серовато-белыми налетами. Это заболевание может привести к деформации листьев, снижению роста растения и снижению урожайности. Чтобы предотвратить развитие мучнистой росы, рекомендуется посадить тыквенные растения на открытые и светлые участки, обеспечить хорошую вентиляцию и обрабатывать растения фунгицидами при первых признаках заболевания.

Другой распространенной болезнью тыквенных растений является серая плесень. Она вызывается грибком Botrytis cinerea, который поражает плоды и листья, покрывая их сероватым налётом. Это заболевание может привести к гниению плодов и потере урожая. Для предотвращения развития серой плесени необходимо устранить избыток влаги, особенно во время полива, и избегать пересыхания культур. Также рекомендуется обрабатывать растения фунгицидами при появлении первых признаков заболевания.

Тыквенные растения также могут быть поражены бактериальными болезнями, такими как бактериальный рак. Он вызывается бактерией Erwinia tracheiphila, которая проникает в растение через кусачки насекомых-векторов. Болезнь приводит к гибели водоносных тканей растения, что приводит к увяданию и гибели. Лучший способ предотвратить развитие бактериального рака — это контролировать вредителей и использовать ориентированные на вредителей спреи и молочную добавку в почву.

Одной из наиболее опасных болезней для тыквенных растений является фитофтороз. Это грибковая инфекция, вызываемая Phytophthora infestans. Это заболевание может поразить корни, стебли и плоды растений, вызывая гниение и гибель. Основные меры предосторожности включают соблюдение ротации культур, поддержание хорошей вентиляции и полива, а также использование фунгицидов.

Общими методами предотвращения болезней у тыквенных растений являются использование здорового семена, соблюдение ротации культур, поддержание хорошей гигиены сада и удаление заражённых растений. Регулярный осмотр и защита растений от патогенов также могут существенно снизить риск возникновения болезней.

Очень важно быть внимательным к признакам заболеваний и своевременно принимать меры для их предотвращения и лечения. Здоровые тыквенные растения являются основой успешного урожая, поэтому уделите должное внимание болезням и научитесь их правильно распознавать и бороться с ними.