Широкая крона ивы создаст тень и поможет укрыться от жары

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Можно ли сажать иву в саду

2:05
Садоводство » Деревья и кустарники

Ива — это древесное растение, которое имеет несколько полезных свойств и может приносить различную пользу. Она всегда считалась русским растением и имеет множество примет и поверий.

Можно ли сажать иву в саду
Фото: gnu.org by Yoav Dothan is licensed under https://www.gnu.org/copyleft/gpl-3.0.html

Сегодня иву мы можем увидеть в городских парках и на участках, как правило, её не сажают из-за её широкой кроны. Поэтому если у вас большой сад, то только тогда можете рассмотреть вариант посадки этого дерева. Главное, помните, что иву лучше всего не сажать вблизи дома. Дерево очень быстро разрастается, и будет отбрасывать на окна дома день. Лучший вариант её посадки — около забора на противоположной от дома стороне участка.

Дерево вырастет до 10-18 метров в высоту. Помните, что в маленьком саду ива не будет хорошо смотреться, она любит простор. Если же на территории вашего сада есть небольшой водоём, то на берегу ива будет смотреться прекрасно.

Преимущества ивы:

  • при правильной и своевременной обрезке кроны, ива станет украшением просторного участка;
  • помогает при лечении туберкулёза, гепатита и инфекционных заболеваний;
  • ветки ивы хорошо гнутся, поэтому им можно создать ивовую изгородь либо беседку. Для этого нужно высадить несколько деревьев рядом:
  • ива способствует развитию пчеловодства, является хорошим весенним медоносом;
  • рукодельники любят иву за материал для производства корзин и даже мебели. Так, из её веток плетут кресла, делают столики и т. д.;
  • листья ивы пригодны на корм животным — кроликам, козам и другим.

Несмотря на все преимущества, ива имеет и отрицательные стороны:

  • рост ивы очень быстрый, поэтому требуется своевременная обрезка ветвей. Если этого не делать, то дерево может сильно разрастить и занять большую территорию;
  • иву очень любит тля, поэтому плодовые деревья, которые будут расти неподалёку, могут быть подвержены данному риску.

Сегодня представлено разнообразие видов ивы:

  • белая ива;
  • козья ива;
  • ива пендула;
  • ива ломкая.
Посадка черенков ивы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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