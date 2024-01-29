Широкая крона ивы создаст тень и поможет укрыться от жары

Ива — это древесное растение, которое имеет несколько полезных свойств и может приносить различную пользу. Она всегда считалась русским растением и имеет множество примет и поверий.
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Сегодня иву мы можем увидеть в городских парках и на участках, как правило, её не сажают из-за её широкой кроны. Поэтому если у вас большой сад, то только тогда можете рассмотреть вариант посадки этого дерева. Главное, помните, что иву лучше всего не сажать вблизи дома. Дерево очень быстро разрастается, и будет отбрасывать на окна дома день. Лучший вариант её посадки — около забора на противоположной от дома стороне участка.
Дерево вырастет до 10-18 метров в высоту. Помните, что в маленьком саду ива не будет хорошо смотреться, она любит простор. Если же на территории вашего сада есть небольшой водоём, то на берегу ива будет смотреться прекрасно.
Преимущества ивы:
при правильной и своевременной обрезке кроны, ива станет украшением просторного участка;
помогает при лечении туберкулёза, гепатита и инфекционных заболеваний;
ветки ивы хорошо гнутся, поэтому им можно создать ивовую изгородь либо беседку. Для этого нужно высадить несколько деревьев рядом:
ива способствует развитию пчеловодства, является хорошим весенним медоносом;
рукодельники любят иву за материал для производства корзин и даже мебели. Так, из её веток плетут кресла, делают столики и т. д.;
листья ивы пригодны на корм животным — кроликам, козам и другим.
Несмотря на все преимущества, ива имеет и отрицательные стороны:
рост ивы очень быстрый, поэтому требуется своевременная обрезка ветвей. Если этого не делать, то дерево может сильно разрастить и занять большую территорию;
иву очень любит тля, поэтому плодовые деревья, которые будут расти неподалёку, могут быть подвержены данному риску.
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