Широкая крона ивы создаст тень и поможет укрыться от жары

Можно ли сажать иву в саду

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Ива — это древесное растение, которое имеет несколько полезных свойств и может приносить различную пользу. Она всегда считалась русским растением и имеет множество примет и поверий.

Фото: gnu.org by Yoav Dothan is licensed under https://www.gnu.org/copyleft/gpl-3.0.html

Сегодня иву мы можем увидеть в городских парках и на участках, как правило, её не сажают из-за её широкой кроны. Поэтому если у вас большой сад, то только тогда можете рассмотреть вариант посадки этого дерева. Главное, помните, что иву лучше всего не сажать вблизи дома. Дерево очень быстро разрастается, и будет отбрасывать на окна дома день. Лучший вариант её посадки — около забора на противоположной от дома стороне участка.

Дерево вырастет до 10-18 метров в высоту. Помните, что в маленьком саду ива не будет хорошо смотреться, она любит простор. Если же на территории вашего сада есть небольшой водоём, то на берегу ива будет смотреться прекрасно.

Преимущества ивы:

при правильной и своевременной обрезке кроны, ива станет украшением просторного участка;

помогает при лечении туберкулёза, гепатита и инфекционных заболеваний;

ветки ивы хорошо гнутся, поэтому им можно создать ивовую изгородь либо беседку. Для этого нужно высадить несколько деревьев рядом:

ива способствует развитию пчеловодства, является хорошим весенним медоносом;

рукодельники любят иву за материал для производства корзин и даже мебели. Так, из её веток плетут кресла, делают столики и т. д.;

листья ивы пригодны на корм животным — кроликам, козам и другим.

Несмотря на все преимущества, ива имеет и отрицательные стороны:

рост ивы очень быстрый, поэтому требуется своевременная обрезка ветвей. Если этого не делать, то дерево может сильно разрастить и занять большую территорию;

иву очень любит тля, поэтому плодовые деревья, которые будут расти неподалёку, могут быть подвержены данному риску.

Сегодня представлено разнообразие видов ивы:

белая ива;

козья ива;

ива пендула;

ива ломкая.