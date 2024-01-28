Горчицу используют в виде семян и молодых листьев

Посадите горчицу, чтобы дома всегда была зелень

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Горчица — это универсальное растение, которое можно выращивать как декоративную культуру, так и для получения молодых листьев и семян, которые используются в кулинарии и медицине. Рассказываем, как посадить горчицу и обеспечить её успешное развитие.

Фото: previews.123rf. com/images/orestligetka/orestligetka2008/orestligetka200800166/153287893-mustard-sprouts-grown-for-organic-fertilizer-green-manure-siderates.jpg

Выбор места для посадки

Горчица предпочитает солнечное место с плодородной почвой, хотя она также может произрастать в полутени. Необходимо выбрать участок с хорошим дренажем, чтобы избежать затопления корней горчицы.

Подготовка почвы

Перед посадкой горчицы рекомендуется хорошо взрыхлить почву и удалить сорняки. Перед посевом необходимо также удобрить почву, добавив компост или органические удобрения, чтобы обеспечить хорошее питание растения.

Выбор сорта и посев

Горчица доступна в различных сортах, поэтому выбор определённого вида зависит от предпочтений и намерений садовода. Семена горчицы можно приобрести в специализированных магазинах семян или в онлайн-магазинах. Посев горчицы можно осуществлять прямо в грунт или использовать для этого горшки или контейнеры.

После посева горчицы необходимо регулярно поливать, особенно в периоды сухости. Однако не стоит перебарщивать с поливом, чтобы избежать гниения корней. Также рекомендуется прополоть участок, чтобы предотвратить рост сорняков и конкуренцию с горчицей за питательные вещества.

Сбор и использование семян

Семена горчицы созревают в течение примерно 60-70 дней после посева. Когда семена становятся зрелыми, они обычно приобретают тёмно-коричневую окраску и легко отделяются от растения. Собранные семена используются дома для приготовления горчицы или для посева новых растений в следующем сезоне. Также в пищу срывают молодые листья, пока не появятся стебли. Употребляют в свежем и вареном виде. Чтобы в течение длительного времени получать прекрасную зелень, лучше всего сеять её в несколько сроков, через 10-15 дней.

Горчица — это отличный выбор для садоводов, которые хотят разнообразить свой сад или получить листья и семена для домашнего использования. Следуя указанным выше инструкциям, вы можете успешно вырастить горчицу и насладиться её пользой и красотой.