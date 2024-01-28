Рассказываем какие компоненты понадобятся для почвенной смеси на рассаду

Для того, чтобы подготовить почвенные смеси для рассады, вам понадобятся следующие компоненты:
1. Дерновая (грунтовая) почва
Лучше использовать готовую покупную почву для рассады, так как она уже обработана и подходит для данной цели. Обычно её используют для под томаты, лшурцы.
2. Перлит или вермикулит
Эти материалы помогут улучшить воздухо-водный режим в почве, обеспечивая хорошую вентиляцию корневой системы растений.
3. Компост или торф
Эти материалы обогатят почву органическими веществами и питательными веществами.
4. Песок
Добавление песка поможет улучшить дренирование почвы.
Готовую почвенную смесь можно использовать сразу для посева семян или пересадки рассады. Обратите внимание, что для разных видов растений могут требоваться разные почвенные смеси, поэтому удостоверьтесь, что выбрали правильную смесь для ваших растений.
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