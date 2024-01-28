Рассказываем какие компоненты понадобятся для почвенной смеси на рассаду

Как подготовить почвенную смесь для рассады

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для того, чтобы подготовить почвенные смеси для рассады, вам понадобятся следующие компоненты:

Фото: https://cdn.diyncrafts.com/

1. Дерновая (грунтовая) почва

Лучше использовать готовую покупную почву для рассады, так как она уже обработана и подходит для данной цели. Обычно её используют для под томаты, лшурцы.

2. Перлит или вермикулит

Эти материалы помогут улучшить воздухо-водный режим в почве, обеспечивая хорошую вентиляцию корневой системы растений.

3. Компост или торф

Эти материалы обогатят почву органическими веществами и питательными веществами.

4. Песок

Добавление песка поможет улучшить дренирование почвы.

Для подготовки почвенной смеси следуйте этим шагам:

Возьмите готовую дерновую почву для рассады и разваливайте её руками в большую ёмкость или контейнер. Разорвите комки и удалите крупные куски.

Добавьте перлит или вермикулит в соотношении 1:1 с почвой. Тщательно перемешайте материалы вместе.

Добавьте компост или торф в соотношении 1:1 с смесью почвы и перлита/вермикулита. Снова тщательно перемешайте.

Если почва кажется слишком плотной или тяжёлой, добавьте немного песка для улучшения дренирования.

Проверьте влажность почвенной смеси. Она не должна быть слишком сухой или слишком мокрой. Умеренно влажная почва считается оптимальной для рассады.

Готовую почвенную смесь можно использовать сразу для посева семян или пересадки рассады. Обратите внимание, что для разных видов растений могут требоваться разные почвенные смеси, поэтому удостоверьтесь, что выбрали правильную смесь для ваших растений.