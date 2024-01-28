Посадите на участке базилик, который облагородит вкус салатов

Щепотка листьев базилика придаёт необыкновенный и приятный вкус

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Базилик — это растение, которое считается одним из самых популярных и универсальных трав для садоводов. Его аромат и вкус делают его незаменимым в кулинарии, а также он обладает множеством полезных свойств.

Фото: www.hortmag. com/.image/ar_4:3%2Cc_fill%2Ccs_srgb%2Cfl_progressive%2Cq_auto:good%2Cw_1200/MTcyODQ0ODA3MDkyMTg0ODc5/basiltoamto.jpg

История базилика

Базилик — это растение, которое уже тысячелетиями используется в различных культурах. Её история уходит корнями в Древний Египет, где базилик считался священной травой и использовался при бальзамировании мумий. В Древнем Риме базилик был посвящён богине Венере и считался символом любви и счастья. В средние веках базилик использовали для отпугивания злых духов и защиты от напастей.

Виды базилика

Существует множество видов базилика, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами и ароматом. Наиболее распространённые виды включают: обычный базилик, лимонный базилик, фиолетовый базилик, тайский базилик и кориандролистный базилику.

Каждый вид имеет свои особенности и может использоваться в различных блюдах и напитках.

Способы использования базилика

Базилик — это не только прекрасное растение для озеленения и украшения сада, но и ценный ингредиент в кулинарии. Его аромат и вкус идеальные для приготовления соусов, салатов, пасты, мясных блюд и даже десертов. Базилик также используется для приготовления ароматных чаёв, настоев и масел.

Базилик обладает противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами, поэтому его часто используют в традиционной медицине.

Выращивание и уход за базиликом

Базилик — растение, которое можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшках на подоконнике. Он предпочитает солнечное место и плодородную почву. Семена базилика можно посеять непосредственно в грунт или начать с рассады. Как правило, для посева базилика используют ящики с плодородной почвой, смешанной с песком. Разместить их лучше в тёплом и освещённом месте. Оптимальная температура для роста и развития составляет плюс 23-25 градусов.

Заделывают семена на глубину 1,5-2 см. Через 10-12 они прорастают. После появления первого настоящего листа растение можно подкормить минеральными удобрениями из расчёта на 1 л воды (г): 2 — азотных, 5 — фосфорных, 3 — калийных удобрений или жидкими минеральными смесями. Через 40-50 дней после появления сходов можно срезать зелень базилика для своего стола.