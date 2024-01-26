Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.

Фото: flickr. com by jean-louis zimmermann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Давайте рассмотрим основные ошибки.

Удобрения: Утверждение, что удобрений много не бывает, — неверное. Питательные элементы необходимы в первую очередь для восстановления плодородия почвы. При посадке моркови свежий навоз или не отработавший перегной вносятся за год до посева. Использование золы или хлористого калия может привести к появлению разветвленных корней вместо стройного корня моркови.

Густота посева: Если расстояние между корнеплодами менее 3-5 сантиметров, растения начнут конкурировать за место и питательные элементы, что приведет к деформации корнеплодов.

Полив: Недостаток влаги может привести к образованию боковых отростков, но излишний полив может вызвать гниение, что отразится на хранении урожая. Обильный полив перед уборкой также может вызвать трескание моркови.

Тяжелый грунт: В глинистых и каменистых почвах часто растет кривая морковь. Если нет других вариантов, осенью нужно подготовить участок — удалить камни, палки, добавить песок и перекопать огород. За зиму почва станет более однородной.

Прополка: При избавлении от сорняков следует помнить, что при задевании корневой системы можно нарушить рост и развитие моркови. Этот стресс может привести к неправильному формированию корневой системы и появлению бугорков на корнях.

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