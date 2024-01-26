Три очаровательных цветка, которые будут цвести даже на прохладном балконе

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Многие цветоводы утверждают, что все домашние растения любят тепло, свет и обильный полив.

Фото: Own work by Annuttick is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В реальности существует достаточное количество сортов, которые прекрасно себя чувствуют в прохладных условиях и могут зимовать даже на балконе.

Вереск: Вереск, являющийся не только эффектным, но и полезным растением в народной медицине, отличается минимальными требованиями к уходу. Если вы предпочитаете минимизировать время, затрачиваемое на уход за растениями, то вереск — ваш идеальный выбор.

Гиацинт: Гиацинт прекрасно переносит низкие температуры и их колебания. Способный процветать как в саду, так и в горшке, гиацинт радует своими ароматными букетами даже в холодный сезон.

Камелия: Несмотря на свой нежный внешний вид, камелия способна цвести даже на прохладном балконе. Эти живые цветы превратят ваш балкон в удивительную сказку, расцветая красивыми бутонами.