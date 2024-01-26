Вашему озимому чесноку будут завидовать все гости: достаточно подкармливать его по этой схеме

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Первую подкормку для озимого чеснока рекомендуется провести сразу после прихода теплых весенних дней. После зимы чеснок особенно нуждается в азоте, который способствует развитию зеленой массы. Существует несколько вариантов весенней подкормки.

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Один из способов — растворить 1 ложку мочевины в 10 литрах воды и использовать полученный раствор для полива грядок. Также можно приготовить настой из коровяка, замешивая навоз с водой в соотношении 1:5 и оставив его на две недели в теплом месте. Еще один вариант — растворить 100 граммов дрожжей в 10 литрах воды и также поливать грядки этим составом.

Вторую подкормку чеснока рекомендуется провести через две недели после первой. Можно снова использовать азотные удобрения, добавляя к ним калийно-фосфорные удобрения. Примером может служить раствор из 2 ложек мочевины и 2 чайных ложек хлористого калия на 10 литров воды. К настою коровяка в этот раз можно добавить ложку нитрофоски на 10 литров воды.

Третью подкормку чесноку следует провести, когда он начинает формировать луковицу. На этом этапе зелень нуждается в суперфосфате, золе или сульфате калия.