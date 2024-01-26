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Вся рассада может погибнуть из-за "черной ножки": как эффективно противостоять этой заразе

Садоводство » Вредители и болезни

Определить причины гибели рассады после пересадки в грунт часто бывает сложно, и часто остается лишь предположениями. Это особенно разочаровывает, особенно учитывая заботу, вложенную в каждое зернышко, подобно уходу за ребенком. Важно не только понять причину гибели молодых растений, но и принять меры по их профилактике.

Вся рассада может погибнуть из-за "черной ножки": как эффективно противостоять этой заразе
Фото: commons.wikimedia. org by Jspychalla is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Одной из наиболее распространенных причин является грибковое заболевание, известное как "черная ножка": стебли сначала становятся черными, а затем гниют. Грибок обитает в верхних слоях почвы, а высокая влажность, густой посев, плохая вентиляция и перепады температур способствуют его распространению.

Чтобы предотвратить гибель рассады, профессионалы рекомендуют использовать в качестве профилактики минерал вермикулит. Это экологически чистое соединение, не поддающееся разложению и не привлекающее грызунов и насекомых. Вермикулит также содержит кальций, калий, железо и магний, и действует как разрыхлитель почвы.

Для получения здоровой рассады рекомендуется добавить слой вермикулита толщиной 3-4 см в контейнер. После этого подготавливается субстрат, проводится полив, а затем производится посев семян. Эффективным также является предварительное замачивание семян в растворе фунгицида.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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