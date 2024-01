Вся рассада может погибнуть из-за "черной ножки": как эффективно противостоять этой заразе

Определить причины гибели рассады после пересадки в грунт часто бывает сложно, и часто остается лишь предположениями. Это особенно разочаровывает, особенно учитывая заботу, вложенную в каждое зернышко, подобно уходу за ребенком. Важно не только понять причину гибели молодых растений, но и принять меры по их профилактике.

Фото: commons.wikimedia. org by Jspychalla is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license