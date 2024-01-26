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Опытные хозяйки никогда не выльют воду от размороженного мяса: это одного лучших удобрений для цветов

1:35
Садоводство » Комнатные цветы

Цветы расцветают в изобилии, если их поливать водой, полученной из приготовления мясных блюд. Это замечательное решение, которое давно известно опытным цветоводам.

Опытные хозяйки никогда не выльют воду от размороженного мяса: это одного лучших удобрений для цветов
Фото: pixabay. com by kakyusei is licensed under Creative Commons Zero

Как удобрение используется вода, которая остается после размораживания мяса. Кусок свинины, говядины, курицы, кролика или печени помещается в дуршлаг, который затем размещается в кастрюле. Весь сок, стекающий в кастрюлю, становится ценным эликсиром для растений.

"Мясная" вода благоприятно воздействует на цветы, стимулируя их рост и обильное цветение. Это происходит потому, что кровь из мяса предоставляет цветам чистые формы железа и магния, а именно в хелатной форме. Растения легко усваивают эти микроэлементы в такой форме.

Особенно благополучно "мясную" воду впитывают фиалки, которые активно разрастаются.

Однако у этого метода есть недостаток — неприятный запах. Чтобы избежать запаха из цветочных горшков, не рекомендуется поливать почву свежей "мясной" водой.

Для избежания запаха, в бутылку с водой от мяса добавляется чайная ложка препарата "Байкал", затем крышка закрывается не плотно, и бутылку оставляют на теплом месте на три месяца.

После того как удобрение настоится, его следует прокипятить, чтобы уничтожить все вредные бактерии, которые могут привести к появлению паразитов в горшках. При поливе цветов следует добавлять 1 ложку концентрата на литр воды. Этот метод подходит для полива как домашних, так и садовых растений.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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