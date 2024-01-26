Опытные хозяйки никогда не выльют воду от размороженного мяса: это одного лучших удобрений для цветов

Цветы расцветают в изобилии, если их поливать водой, полученной из приготовления мясных блюд. Это замечательное решение, которое давно известно опытным цветоводам.
Как удобрение используется вода, которая остается после размораживания мяса. Кусок свинины, говядины, курицы, кролика или печени помещается в дуршлаг, который затем размещается в кастрюле. Весь сок, стекающий в кастрюлю, становится ценным эликсиром для растений.
"Мясная" вода благоприятно воздействует на цветы, стимулируя их рост и обильное цветение. Это происходит потому, что кровь из мяса предоставляет цветам чистые формы железа и магния, а именно в хелатной форме. Растения легко усваивают эти микроэлементы в такой форме.
Особенно благополучно "мясную" воду впитывают фиалки, которые активно разрастаются.
Однако у этого метода есть недостаток — неприятный запах. Чтобы избежать запаха из цветочных горшков, не рекомендуется поливать почву свежей "мясной" водой.
Для избежания запаха, в бутылку с водой от мяса добавляется чайная ложка препарата "Байкал", затем крышка закрывается не плотно, и бутылку оставляют на теплом месте на три месяца.
После того как удобрение настоится, его следует прокипятить, чтобы уничтожить все вредные бактерии, которые могут привести к появлению паразитов в горшках. При поливе цветов следует добавлять 1 ложку концентрата на литр воды. Этот метод подходит для полива как домашних, так и садовых растений.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.