Как привести в чувство "уставшую" после картофеля землю: 3 лучших сидерата опытных дачников

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

После сбора картофеля, многие дачники пренебрегают удобрением "усталой" земли, что влечет за собой снижение ее плодородности и, как результат, рост мелкой и безвкусной картошки в следующем сезоне.

Фото: Geograph project by Anthony Parkes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Чтобы восстановить почву после выращивания картофеля и вернуть ей плодородие, опытные дачники прибегают к посадке сидератов после уборки корнеплодов.

Сидераты выполняют несколько важных функций: снижают утомляемость почвы, обогащают ее калием, фосфором и азотом, а также улучшают структуру грунта.

Одним из плюсов использования сидератов является то, что зеленая масса этих растений естественным образом растворяется в верхнем слое почвы в течение зимы и весны. Некоторые дачники даже предпочитают не скашивать сидераты перед зимой.

Однако не все сидераты одинаково полезны после картофеля. Вот несколько рекомендаций:

Рапс

Рапс является подходящим вариантом. Это растение быстро прорастает, хорошо переносит морозы до -8 °C. Однако, стоит учитывать, что рапс плохо растет на бедных почвах и не обладает высокой устойчивостью к вредителям.

Белая горчица

Белая горчица обогащает почву фосфором, азотом и калием. Сидерат повышает урожайность картошки и эффективно борется с сорняками. Эфирные масла в листьях горчицы также отпугивают вредителей.

Масличная редька

Масличная редька является полезным сидератом, так как разрыхляет почву, борется с нематодами и корневыми гнилями.

Кроме того, после картофеля можно успешно высаживать клевер, люпин и горох, но вышеуказанные сидераты считаются наиболее эффективными для улучшения плодородия почвы.