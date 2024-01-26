Как привести в чувство "уставшую" после картофеля землю: 3 лучших сидерата опытных дачников

После сбора картофеля, многие дачники пренебрегают удобрением "усталой" земли, что влечет за собой снижение ее плодородности и, как результат, рост мелкой и безвкусной картошки в следующем сезоне.
Чтобы восстановить почву после выращивания картофеля и вернуть ей плодородие, опытные дачники прибегают к посадке сидератов после уборки корнеплодов.
Сидераты выполняют несколько важных функций: снижают утомляемость почвы, обогащают ее калием, фосфором и азотом, а также улучшают структуру грунта.
Одним из плюсов использования сидератов является то, что зеленая масса этих растений естественным образом растворяется в верхнем слое почвы в течение зимы и весны. Некоторые дачники даже предпочитают не скашивать сидераты перед зимой.
Однако не все сидераты одинаково полезны после картофеля. Вот несколько рекомендаций:
Рапс
Рапс является подходящим вариантом. Это растение быстро прорастает, хорошо переносит морозы до -8 °C. Однако, стоит учитывать, что рапс плохо растет на бедных почвах и не обладает высокой устойчивостью к вредителям.
Белая горчица
Белая горчица обогащает почву фосфором, азотом и калием. Сидерат повышает урожайность картошки и эффективно борется с сорняками. Эфирные масла в листьях горчицы также отпугивают вредителей.
Масличная редька
Масличная редька является полезным сидератом, так как разрыхляет почву, борется с нематодами и корневыми гнилями.
Кроме того, после картофеля можно успешно высаживать клевер, люпин и горох, но вышеуказанные сидераты считаются наиболее эффективными для улучшения плодородия почвы.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.