5 условий для получения шикарного урожая огурцов: сделаешь одну ошибку, опять будешь себя ругать

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Посадка рассады огурцов является ключевым этапом их выращивания, и ошибки на этом этапе могут негативно сказаться на будущем урожае. Важно учесть четыре важных момента, чтобы обеспечить успешное развитие растений.

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Посадка в холодную почву

Оптимальное время для высадки огуречной рассады — середина апреля. Однако, следует избегать посадки в холодную почву, в которой температура не прогрелась выше 12 градусов. Огурцы требуют тепла, и посадка в холодный грунт может негативно повлиять на развитие корневой системы. Рекомендуется дождаться естественного прогрева почвы или создать условия парника.

Растительный перегной как удобрение

Использование растительного перегноя в качестве удобрения может способствовать развитию грибковых заболеваний. Чтобы обеспечить благоприятное воздействие на растения, рекомендуется использовать опилки, навозный перегной или отвар из луковой шелухи раз в две-три недели.

Сильное заглубление

Глубина посадки рассады также играет важную роль. Слишком глубокая посадка может привести к гниению корневой системы и возникновению болезней. Если рассада вытянулась, стебель можно уложить в небольшое углубление и присыпать землей, что способствует укоренению.

Рыхление почвы

Следует отказаться от рыхления почвы на огуречной гряде важно, чтобы избежать повреждения корней во время культивации. Рыхление можно заменить мульчированием, обеспечивающим доступ к кислороду и влаге, необходимым для растений.

Полив

Полив огурцов следует проводить теплой водой, не ниже 12-15 градусов, идеальная температура — 20 °C, чтобы обеспечить оптимальные условия для их роста.