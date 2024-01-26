Не забудьте посадить популярный и полезный овощ – фасоль, она богата белками

Фасоль – кладезь белков

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Фасоль — это один из самых популярных и полезных овощей, которые можно выращивать в собственном саду или на приусадебном участке. Она богата белком, витаминами и минералами, а также является отличным источником клетчатки. Поэтому, если вы хотите насладиться свежими и вкусными бобами фасоли, то подумайте о том, как и где её посадить.

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Важным при подготовке к посадке фасоли является выбор места. Фасоль любит солнечные места, поэтому выбирайте участок с хорошей освещённостью. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной. Если у вас глинистая почва, то её необходимо разрыхлить и добавить органических удобрений.

Следующим шагом является выбор сорта фасоли. Существует несколько видов фасоли: кустовая, стручковая и полукустовая. Кустовая фасоль подходит для выращивания в маленьких садах или на балконах, так как не требует опоры. Стручковая фасоль нуждается в опоре, поэтому её лучше выращивать в саду или на приусадебном участке. Полукустовая фасоль сочетает в себе преимущества обоих видов и может быть выращена как с опорой, так и без неё.

После выбора места и сорта фасоли необходимо подготовить почву. Для этого сделайте небольшие ямки глубиной около 5 см и расстоянием между ними около 20 см. В каждую ямку положите по 2-3 семени фасоли и накройте их слоем земли. После этого хорошо полейте посадку водой.

Фасоль не любит пересадок, поэтому старайтесь сразу посадить её на постоянное место. Также не забывайте о поливе и регулярно пропалывайте сорняки вокруг растений.

Когда фасоль начнёт расти, необходимо обеспечить ей опору. Для этого можно использовать специальные опоры или просто привязать растение к палке. Также не забывайте о регулярной подкормке фасоли органическими удобрениями.

В зависимости от сорта, фасоль может созреть через 2-3 месяца после посадки. Готовые бобы можно собирать, когда они достигнут нужного размера и будут легко отделяться от стебля.