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Два популярных овоща могут не дать должный урожай

Лук и чеснок могут плохо расти

2:22
Садоводство » Овощи

Лук и чеснок — два популярных овоща, которые широко используются в кулинарии и имеют множество полезных свойств для здоровья. Они богаты витаминами и минералами, а также обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Однако, несмотря на все их преимущества, иногда бывает так, что лук и чеснок не растут должным образом. В этой статье мы рассмотрим причины, почему это может происходить.

Лук и чеснок могут плохо расти
Фото: flickr. com by Eunice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Первая и, пожалуй, самая распространённая причина — неправильное хранение лука и чеснока перед посадкой. Они являются довольно капризными овощами и требуют определённых условий для сохранения своих качеств. Например, лук нужно хранить в прохладном и сухом месте, а чеснок — в тёмном и прохладном месте. Если они хранятся в неподходящих условиях, то могут потерять свою проростковую способность, что приведёт к тому, что они не будут расти.

Еще одна причина — неправильно подготовленная почва. Лук и чеснок любят рыхлую и плодородную почву с хорошей дренажной системой. Если почва слишком плотная или слишком кислая, то это может препятствовать нормальному росту растений. Поэтому перед посадкой лука и чеснока необходимо тщательно подготовить почву, добавив в неё органические удобрения и рыхлитель.

Также важно учитывать сезон посадки. Лук и чеснок лучше всего сажать в осенний период, чтобы они успели укорениться и развиться перед зимой. Если посадить их поздно осенью или весной, то они могут не успеть вырасти до начала летнего засушливого периода, что также может привести к неудачному результату.

Недостаток влаги также может стать причиной того, что лук и чеснок не будут расти. Они любят умеренно влажную почву, поэтому необходимо следить за тем, чтобы они не пересыхали. Особенно это важно во время посадки и первых недель после неё, когда растения ещё не укоренились.

Ещё одна причина — наличие вредителей и болезней. Лук и чеснок могут стать жертвами различных вредителей, таких как луковая муха или грибковые заболевания. Садоводы часто вынуждены бороться с ложной мучнистой росой, которая поражает все виды лука и чеснока. Проявляется она на листьях в виде жёлто-зелёных пятен с серо-фиолетовым налётом. Также вредят овощам шейковая гниль, зелёная плесень и др.

Вот почему лук и чеснок плохо хранится
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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