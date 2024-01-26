Тема озеленения интерьеров становится всё более популярной

Озеленение интерьеров. Почему это делать стоит

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Озеленение интерьеров имеет множество преимуществ. Во-первых, растения улучшают качество воздуха, поглощая вредные вещества и выделяя кислород. Это особенно важно в городских условиях, где воздух загрязнён выхлопными газами и промышленными выбросами. Кроме того, зелень создает уютную и расслабляющую атмосферу, способствуя снижению уровня стресса и повышению настроения.

Фото: Unsplash by Brigitte Tohm brigittetohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В интерьере растения могут быть использованы как декоративный элемент, добавляя свежесть и яркость в помещение. Они также могут выполнять функцию разделения пространства, например, размещая большие кустарники или деревья в качестве живых стен или зонирования комнаты. Кроме того, растения могут улучшить акустику помещения, поглощая шум и создавая более комфортную обстановку.

Растения могут улучшить внешний вид здания, скрывая его недостатки и придавая ему естественность. Они также могут служить защитой от солнечных лучей и ветра, создавая более комфортную среду для прогулок и отдыха. Кроме того, зелень вокруг здания может снизить температуру воздуха, что особенно актуально в жаркие летние дни.

Одним из главных трендов в озеленении интерьеров является использование вертикальных садов. Это уникальный способ размещения растений на стенах и фасадах зданий, что позволяет сэкономить пространство и придать оригинальность дизайну. Также популярными становятся растения в горшках и кашпо, которые можно разместить на полках, подоконниках или террасах.

Предлагаем перечень самых лучших комнатных цветов:

алое;

азалия;

антуриум;

бегония;

герань;

толстянка;

замиокулькас;

каланхое;

калатея;

гибискус;

фиалка;

орхидея;

сансевиерия;

спатифиллум;

фикус;

хлорофитум.