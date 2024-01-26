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Тема озеленения интерьеров становится всё более популярной

Озеленение интерьеров. Почему это делать стоит

1:49
Садоводство » Цветы

Озеленение интерьеров имеет множество преимуществ. Во-первых, растения улучшают качество воздуха, поглощая вредные вещества и выделяя кислород. Это особенно важно в городских условиях, где воздух загрязнён выхлопными газами и промышленными выбросами. Кроме того, зелень создает уютную и расслабляющую атмосферу, способствуя снижению уровня стресса и повышению настроения.

Озеленение интерьеров. Почему это делать стоит
Фото: Unsplash by Brigitte Tohm brigittetohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В интерьере растения могут быть использованы как декоративный элемент, добавляя свежесть и яркость в помещение. Они также могут выполнять функцию разделения пространства, например, размещая большие кустарники или деревья в качестве живых стен или зонирования комнаты. Кроме того, растения могут улучшить акустику помещения, поглощая шум и создавая более комфортную обстановку.

Растения могут улучшить внешний вид здания, скрывая его недостатки и придавая ему естественность. Они также могут служить защитой от солнечных лучей и ветра, создавая более комфортную среду для прогулок и отдыха. Кроме того, зелень вокруг здания может снизить температуру воздуха, что особенно актуально в жаркие летние дни.

Одним из главных трендов в озеленении интерьеров является использование вертикальных садов. Это уникальный способ размещения растений на стенах и фасадах зданий, что позволяет сэкономить пространство и придать оригинальность дизайну. Также популярными становятся растения в горшках и кашпо, которые можно разместить на полках, подоконниках или террасах.

Предлагаем перечень самых лучших комнатных цветов:

  • алое;
  • азалия;
  • антуриум;
  • бегония;
  • герань;
  • толстянка;
  • замиокулькас;
  • каланхое;
  • калатея;
  • гибискус;
  • фиалка;
  • орхидея;
  • сансевиерия;
  • спатифиллум;
  • фикус;
  • хлорофитум.
Как вписать растения в интерьер?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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