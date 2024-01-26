3 объективные причины, почему грецкий орех не плодоносит, а изображает из себя березу

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Если взрослое дерево ореха не приносит плодов, стоит обратить внимание на проблемы, которые часто возникают у садоводов при выращивании этой культуры.

Фото: commons.wikimedia. org by Horst J. Meuter is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Одной из наиболее распространенных причин является загущенная крона, а также наличие редких и коротких побегов.

Для устранения этой ситуации рекомендуется провести обрезку лишних ветвей. После этого следует немного разрыхлить вилами грунт возле ствола и внести навоз в количестве 4 ведер на 1 квадратный метр. Приствольный круг следует замульчировать.

Второй причиной отсутствия плодов может быть плохой уход за деревом. Для ореха необходимы удобрения и подкормки, так как отсутствие плодов может быть следствием как недостатка, так и избытка питательных веществ.

Третьей причиной может быть отсутствие опылителя. Решить эту проблему довольно просто — можно посадить рядом еще одно дерево ореха или привить черенок в крону существующего дерева, главное, чтобы они цвели в одно время.