3 объективные причины, почему грецкий орех не плодоносит, а изображает из себя березу

Если взрослое дерево ореха не приносит плодов, стоит обратить внимание на проблемы, которые часто возникают у садоводов при выращивании этой культуры.
Одной из наиболее распространенных причин является загущенная крона, а также наличие редких и коротких побегов.
Для устранения этой ситуации рекомендуется провести обрезку лишних ветвей. После этого следует немного разрыхлить вилами грунт возле ствола и внести навоз в количестве 4 ведер на 1 квадратный метр. Приствольный круг следует замульчировать.
Второй причиной отсутствия плодов может быть плохой уход за деревом. Для ореха необходимы удобрения и подкормки, так как отсутствие плодов может быть следствием как недостатка, так и избытка питательных веществ.
Третьей причиной может быть отсутствие опылителя. Решить эту проблему довольно просто — можно посадить рядом еще одно дерево ореха или привить черенок в крону существующего дерева, главное, чтобы они цвели в одно время.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.