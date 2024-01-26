Крепкая и здоровая рассада баклажан вырастет, если знать необходимое время посадки их на рассаду

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для успешного выращивания крепкой рассады баклажанов требуется правильное посевное и уходовое воздействие. Несмотря на капризность этой культуры, правильный подход к растениям обеспечит щедрый урожай. Специалисты выявили основные правила и секреты успешного выращивания баклажанов.

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Эксперты подчеркивают важность соблюдения сроков посева, отмечая, что растение должно быть пересажено в открытый грунт через 65-70 дней. Оптимальная дата посева зависит от планируемого способа выращивания и погодных условий в регионе. Например, для тепличного выращивания семена следует сеять в феврале, а для открытого грунта – с 10 по 20 марта.

При посеве баклажанов рекомендуется использовать универсальный грунт из магазина или подготовленную осеннюю почву. Если используется собственная почва, ее необходимо обеззараживать. Кроме того, землю следует удобрить 1 столовой ложкой суперфосфата, половиной стакана золы, 1 чайной ложкой мочевины и 1 чайной ложкой сульфата калия.

Для удобства пикировки рекомендуется изначально сеять баклажаны в отдельных емкостях. Этот подход упростит процесс пересадки в будущем.

Полив рассады баклажанов следует проводить умеренно, так как избыток влаги при температурных перепадах может вызвать развитие черной ножки – болезни, трудной в лечении.

Пикировку лучше проводить после появления первого настоящего листочка, а затем поместить рассаду в тень, поскольку сеянцы баклажанов чувствительны к прямым солнечным лучам.

Пересадку распиктированной рассады на грядку рекомендуется осуществлять, когда у растений уже 6-7 настоящих листьев и их высота составляет 20-25 см. За две недели до высадки, баклажаны можно опрыскивать 0,5-процентным раствором медного купороса.