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Один и тот же сорт перца может давать как крупные, так и мелкие плоды. В чем причина?

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Садоводство » Овощи

Для того чтобы получить большие и сочные плоды, опытные дачники предлагают следовать нескольким важным рекомендациям.

Один и тот же сорт перца может давать как крупные, так и мелкие плоды. В чем причина?
Фото: commons.wikimedia. org by Anna Frodesiak is licensed under public domain

Прежде всего, важно поливать растение теплой водой, избегая использования холодной жидкости.

Во-вторых, необходимо применять подкормку, включая как минеральные, так и органические удобрения. Оптимальным набором питательных веществ для перца считаются крапива, навоз и зола.

Для приготовления удобрения потребуются 4 килограмма крапивы, ведро навоза и 10 столовых ложек золы. Все компоненты следует поместить в бочку, залить водой и дать настояться в течение суток.

Применение такой подкормки довольно просто: достаточно добавить по одному литру жидкости под каждый куст перца.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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