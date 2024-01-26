Один и тот же сорт перца может давать как крупные, так и мелкие плоды. В чем причина?

Для того чтобы получить большие и сочные плоды, опытные дачники предлагают следовать нескольким важным рекомендациям.
Прежде всего, важно поливать растение теплой водой, избегая использования холодной жидкости.
Во-вторых, необходимо применять подкормку, включая как минеральные, так и органические удобрения. Оптимальным набором питательных веществ для перца считаются крапива, навоз и зола.
Для приготовления удобрения потребуются 4 килограмма крапивы, ведро навоза и 10 столовых ложек золы. Все компоненты следует поместить в бочку, залить водой и дать настояться в течение суток.
Применение такой подкормки довольно просто: достаточно добавить по одному литру жидкости под каждый куст перца.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.