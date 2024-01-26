Разговор с читателями: капуста не завязывает кочаны, в чем может быть причина такого поведения овоща

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Один из наших читателей задал вопрос редакции, почему его капуста больше похожа на огромный листовой салат и почти не образует головок. Этому могут быть несколько причин.

Фото: flickr. com by Alabama Extension is licensed under public domain

Один из возможных факторов — повреждение точки роста капусты вредителями, из-за чего кочаны не формируются. В таких случаях применяют инсектициды системного действия, которые проникают внутрь растения.

Капуста предпочитает плодородные почвы, богатые органическими веществами. На почвах с повышенной кислотностью ей может быть сложно развиваться, и формирование кочанов будет медленным. Перед посадкой на таких почвах необходимо провести известкование, добавив мел, доломитовую муку или известь пушонку.

Если почва уже кислая, и на грядке уже растут овощи, ее можно раскислить путем регулярного подкорма капусты на протяжении всего сезона. В начале роста следует использовать подкормки с высоким содержанием азота, а в момент формирования кочана — фосфорно-калийные удобрения.

Если капуста продолжает выглядеть бледной, плохо развиваться и не образует кочаны, возможно, почва слишком кислая, и, как следствие, недостаток кальция. Для исправления ситуации можно использовать раствор гашеной извести пушонки, разводя один стакан в 10 литрах воды. Этот раствор следует поливать под корень капусты, примерно 1 литр на одно растение, при влажной почве.