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Крестоцветная блошка: как извести этого злобного вредителя со своего участка: полный набор рекомендаций

1:34
Садоводство » Вредители и болезни

Часто наши посадки в огороде подвергаются нападению вредителей, в том числе крестоцветной блошки.

Крестоцветная блошка: как извести этого злобного вредителя со своего участка: полный набор рекомендаций
Фото: forestryimages. org by Whitney Cranshaw is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States license

Присутствие этого врага легко определить по "дырявым" листьям некоторых растений после его "работы". За короткий срок эти вредители могут уничтожить посадки и урожай. Для преодоления проблемы с крестоцветной блошкой необходимо проводить систематические меры.

Агротехнические методы:

  • Регулярно уничтожайте сорняки, так как они служат рассадником для блошки весной.
  • Перекапывайте и вспахивайте почву осенью, поскольку блошка зимует в верхних слоях грунта.
  • Высаживайте рядом с капустой, редисом и другими крестоцветными растениями, которые выделяют фитонциды, отпугивающие блошек, такие как чеснок, томат, картофель, календула, тмин, кориандр, бархатцы и настурция.
  • Ухаживайте за культурами: обильно поливайте (блошка не любит влагу), подкармливайте органикой, селитрой и рыхлите почву.

Народные методы:

  • Укрывайте всходы и рассаду с использованием нетканого укрывного материала, такого как спанбонд, агроспан или лутрасил.
  • Применяйте настои, растворы и отвары для борьбы с блошками, такие как настой табака, уксусный раствор, раствор чеснока и пасынков томата, раствор одуванчиков и отвар картофеля.

Хотя также можно использовать химические средства, это рекомендуется делать только в крайнем случае на домашнем участке, так как это может привести к насыщению растений вредными веществами.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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