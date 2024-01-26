Крестоцветная блошка: как извести этого злобного вредителя со своего участка: полный набор рекомендаций

Часто наши посадки в огороде подвергаются нападению вредителей, в том числе крестоцветной блошки.
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Присутствие этого врага легко определить по "дырявым" листьям некоторых растений после его "работы". За короткий срок эти вредители могут уничтожить посадки и урожай. Для преодоления проблемы с крестоцветной блошкой необходимо проводить систематические меры.
Агротехнические методы:
Регулярно уничтожайте сорняки, так как они служат рассадником для блошки весной.
Перекапывайте и вспахивайте почву осенью, поскольку блошка зимует в верхних слоях грунта.
Высаживайте рядом с капустой, редисом и другими крестоцветными растениями, которые выделяют фитонциды, отпугивающие блошек, такие как чеснок, томат, картофель, календула, тмин, кориандр, бархатцы и настурция.
Ухаживайте за культурами: обильно поливайте (блошка не любит влагу), подкармливайте органикой, селитрой и рыхлите почву.
Народные методы:
Укрывайте всходы и рассаду с использованием нетканого укрывного материала, такого как спанбонд, агроспан или лутрасил.
Применяйте настои, растворы и отвары для борьбы с блошками, такие как настой табака, уксусный раствор, раствор чеснока и пасынков томата, раствор одуванчиков и отвар картофеля.
Хотя также можно использовать химические средства, это рекомендуется делать только в крайнем случае на домашнем участке, так как это может привести к насыщению растений вредными веществами.
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