5 вещей, которые не при каких усовиях нельзя делать с семенами при посадке: закопаете свои труды

Компетентный посев семян играет ключевую роль в обеспечении успешной всхожести. На этом этапе критически важно избегать ошибок, которые могут сказаться на результате, а именно на получении урожая. Татьяна Жук, опытный садовод, поделилась наработанным опытом и выделила несколько важных запретов.
Прежде всего, не рекомендуется глубоко закапывать семена в почву. В случае отсутствия конкретных инструкций следует размещать семена на глубину, в два раза превышающую их ширину.
Необходимо тщательно маркировать все посадочные места, обеспечивая правильный уход за ростками и выбирая подходящее место для огорода.
Также следует помнить, что избыточный посев семян нецелесообразен. Это может привести к недостаточному питанию растений, как сообщает Express.
Процесс проращивания должен происходить при температуре от +18 до +23°C. В случае холодного подоконника рекомендуется использовать теплоизолирующие коврики и обеспечить защиту от сквозняков.
Важно учесть период закаливания. Многие растения не переносят резкого пересадочного шока в открытый грунт. Для этого рекомендуется выносить горшки на улицу, начиная с одного часа и увеличивая время поэтапно в течение десяти дней.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.