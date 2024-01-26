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5 вещей, которые не при каких усовиях нельзя делать с семенами при посадке: закопаете свои труды

1:17
Садоводство » Советы

Компетентный посев семян играет ключевую роль в обеспечении успешной всхожести. На этом этапе критически важно избегать ошибок, которые могут сказаться на результате, а именно на получении урожая. Татьяна Жук, опытный садовод, поделилась наработанным опытом и выделила несколько важных запретов.

5 вещей, которые не при каких усовиях нельзя делать с семенами при посадке: закопаете свои труды
Фото: commons.wikimedia. org by Mirishfaqhussain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Прежде всего, не рекомендуется глубоко закапывать семена в почву. В случае отсутствия конкретных инструкций следует размещать семена на глубину, в два раза превышающую их ширину.

Необходимо тщательно маркировать все посадочные места, обеспечивая правильный уход за ростками и выбирая подходящее место для огорода.

Также следует помнить, что избыточный посев семян нецелесообразен. Это может привести к недостаточному питанию растений, как сообщает Express.

Процесс проращивания должен происходить при температуре от +18 до +23°C. В случае холодного подоконника рекомендуется использовать теплоизолирующие коврики и обеспечить защиту от сквозняков.

Важно учесть период закаливания. Многие растения не переносят резкого пересадочного шока в открытый грунт. Для этого рекомендуется выносить горшки на улицу, начиная с одного часа и увеличивая время поэтапно в течение десяти дней.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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