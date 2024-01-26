Опытные хозяйки знают, что это вид свеклы не только полезен, но и обогатит интерьер в зимний период

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Мангольд, известный также как свекла листовая, представляет собой подвид обыкновенной свеклы. Это растение не только обогатит ваш рацион, но и станет ярким украшением интерьера благодаря разноцветным черешкам и листьям — зеленым, красноватым, желтым или фиолетовым.

Фото: commons.wikimedia. org by Jamain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Существуют две основные формы мангольда — стеблевая и листовая. Первая имеет выраженные жилки, выступающие от стебля, и употребляется в пищу вместе со стеблями, наподобие спаржи. Вторая, известная как шнитт-мангольд, после среза выдает новые листья, которые можно снова использовать.

Семена мангольда следует посеять на глубину около 4 см в смесь садовой земли, перегноя и крупнозернистого песка (в пропорции 1:1:0,5). Емкости с семенами покрываются пленкой до появления всходов, затем укрытие снимают, и растения размещают на светлом подоконнике или балконе. Мангольд достаточно устойчив к холоду, но при тепле всходы появляются быстрее. Оптимальная температура для выращивания — около 17-20 градусов.

После появления всходов проводится первичное прореживание, а при образовании 4-5 листьев — вторичное, оставляя между растениями расстояние 15-20 см. Удаленные растения можно использовать в пищу.

Примерно через 1,5 месяца после появления всходов рекомендуется аккуратно срезать крупные боковые листья мангольда, при этом центральная розетка продолжит свой рост.

Во время вегетации мангольд следует поливать и опрыскивать теплой водой каждые три дня, чтобы почва не пересыхала. Раз в 2-3 недели проводится подкормка комплексным минеральным удобрением.

Сорта мангольда, подходящие для выращивания на подоконнике или балконе: "Алый", "Вайт Салвер", "Изумруд", "Красавица", "Радуга".