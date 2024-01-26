Пикировка томатов: 7 самых распространенных ошибок, которые делают неопытные дачники

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Почти все огородники проводят процедуру пикировки для рассады, включая помидоры. Успешность этой операции влияет на то, насколько успешно растения адаптируются к новым условиям и какой будет урожай. Эксперты выделили ряд ошибок, которых следует избегать.

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Несвоевременная пересадка: Пикировать томаты лучше всего на 10-14 день после появления всходов и когда уже образованы 1-2 настоящих листочка. Ранняя пересадка может привести к гибели рассады, а поздняя — к ее переростанию.

Неправильный размер емкости: Горшочки для рассады должны быть не менее 8 см в глубину и не менее 10 см в диаметре. Это важно, так как помидоры не любят тесноту и плохо развивают корневую систему в ограниченных условиях.

Жалость: Не стоит тратить время на выращивание слабых сеянцев. Лучше сразу удалять их и уделить внимание более перспективному посадочному материалу.

Чрезмерное заглубление: Заглубление рассады при пикировке может стимулировать корнеобразование, но избыток этого процесса может вызвать развитие черной ножки. Важно заглублять рассаду так, чтобы семядольные листья оставались на поверхности.

Неаккуратное обращение: При пикировке нужно бережно обращаться с рассадой. Если вытряхиваете все сеянцы из контейнера сразу, нужно сделать это осторожно, особенно при вытаскивании мелких и вытянутых сеянцев.

Избыток солнца: После пикировки томаты нужно защищать от прямых солнечных лучей. Растения должны получать только рассеянный свет во время адаптации.

Поздний полив: Рассаду не следует пересаживать сразу после полива, чтобы избежать повреждения корней. После полива подождите 1-2 дня, если растения выращиваются на кокосовом субстрате, и хотя бы 2-3 часа, если рассада выращивается на обычной почвосмеси.