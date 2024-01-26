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Холодная стратификация необходима многим многолетним растениям

Какие растения нуждаются в холодной стратификации

2:35
Садоводство

Холодная стратификация – это процесс, который необходим для прорастания семян некоторых растений. Он заключается в подвергании семян низким температурам в течение определенного периода времени. Этот процесс имитирует зимовку семян в природных условиях и позволяет им прорасти весной.

Какие растения нуждаются в холодной стратификации
Фото: https://flowwill.ru/

Некоторые растения, особенно те, которые произрастают в холодных климатических условиях, нуждаются в холодной стратификации для успешного прорастания. Это связано с тем, что в природе семена этих растений попадают под слой снега или земли, где подвергаются низким температурам. Таким образом, холодная стратификация является естественным процессом для этих растений.

Одним из примеров растений, которые нуждаются в холодной стратификации, являются многолетние травы, такие как луговые и лесные виды. Также к этой группе относятся многие деревья и кустарники, например, клён, береза, рябина, калина и другие.

Важно отметить, что не все семена нуждаются в холодной стратификации. Некоторые из них могут прорастать без неё, но для многих растений это необходимый этап в их жизненном цикле. Кроме того, для некоторых видов холодная стратификация может ускорить процесс прорастания и повысить его эффективность.

Как правило, процесс холодной стратификации начинается осенью или зимой, когда семена помещают в холодильник или другое прохладное место на несколько недель или месяцев. Точное время и продолжительность стратификации зависят от вида растения и его естественных условий произрастания.

После завершения холодной стратификации семена готовы к прорастанию. Они могут быть посеяны в грунт или в контейнеры для дальнейшего выращивания. Важно помнить, что после стратификации семена нужно вынуть из холодильника и дать им прогреться до комнатной температуры перед посевом.

Многолетники, требующие холодной стратификации при весенней посадке:

  • Аквилегия,
  • Молочай,
  • Люпин,
  • Зверобой,
  • Эхинацея,
  • Скабиоза,
  • Гелиантус,
  • Гелениум,
  • Герань,
  • Мыльнянка,
  • Примула,
  • Живокость (Дельфиниум),
  • Лаванда,
  • Иссоп,
  • Котовник и др.

Холодная стратификация является важным процессом для многих растений, который позволяет им успешно прорасти и развиваться. Если вы планируете выращивать растения, которые нуждаются в холодной стратификации, обязательно уделите этому этапу должное внимание, чтобы получить здоровые и крепкие растения.

Стратификация семян
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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