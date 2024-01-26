Этот подлый грибок уничтожит ваши яблони за два или чуть больше сезонов: наблюдайте за деревьями

Не каждый садовод осведомлен об опасности, подстерегающей плодовые деревья.
На листьях и ветвях яблонь иногда появляется черный налет, напоминающий копоть, который может оказаться сажистым грибком, способным привести к увяданию яблочного дерева за несколько сезонов.
Опытные садоводы утверждают, что это заболевание может возникнуть из-за недостаточного солнечного освещения, избыточной густоты кроны и неправильной обрезки, которая подорвала иммунитет растения.
Признаки болезни обычно начинаются с черного налета на коре, листьях, ветвях и яблоках. Лечение растения представляет собой непростую задачу. Сначала следует удалить поврежденные фрагменты, по возможности. Необходимо также собрать даже упавшие на землю плоды, которые пострадали от грибка.
Далее, для борьбы с грибком и бактериальными инфекциями, следует использовать фунгициды, такие как "Фитоспорин", бордоская жидкость, "Абига-Пик", хлорокись меди (ХОМ), и СКО. Кроме того, важно избавиться от муравьев и тли на участке, так как они также способствуют распространению грибка.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.