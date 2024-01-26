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Этот подлый грибок уничтожит ваши яблони за два или чуть больше сезонов: наблюдайте за деревьями

1:09
Садоводство » Деревья и кустарники

Не каждый садовод осведомлен об опасности, подстерегающей плодовые деревья.

Этот подлый грибок уничтожит ваши яблони за два или чуть больше сезонов: наблюдайте за деревьями
Фото: commons.wikimedia. org by Wuerzele is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На листьях и ветвях яблонь иногда появляется черный налет, напоминающий копоть, который может оказаться сажистым грибком, способным привести к увяданию яблочного дерева за несколько сезонов.

Опытные садоводы утверждают, что это заболевание может возникнуть из-за недостаточного солнечного освещения, избыточной густоты кроны и неправильной обрезки, которая подорвала иммунитет растения.

Признаки болезни обычно начинаются с черного налета на коре, листьях, ветвях и яблоках. Лечение растения представляет собой непростую задачу. Сначала следует удалить поврежденные фрагменты, по возможности. Необходимо также собрать даже упавшие на землю плоды, которые пострадали от грибка.

Далее, для борьбы с грибком и бактериальными инфекциями, следует использовать фунгициды, такие как "Фитоспорин", бордоская жидкость, "Абига-Пик", хлорокись меди (ХОМ), и СКО. Кроме того, важно избавиться от муравьев и тли на участке, так как они также способствуют распространению грибка.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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