Бразильская вишня со вкусом манго - необычное и редкое пока для России плодовое дерево

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Ученым удалось разработать уникальный сорт вишни, чьи плоды имеют внешний вид тыквы и вкус, напоминающий манго, а также обладают невероятно высоким содержанием витамина C.

Фото: commons.wikimedia. org by Michael Hermann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Бразильская вишня представляет собой куст с высокой декоративностью, характеризующийся раскидистыми ветвями и ароматными листьями.

Этот вид вишни выделяется нежными белыми цветами, после чего в течение трех недель появляются ребристые плоды. Они претерпевают изменение цвета от зеленого до оранжевого и темно-красного после полного созревания.

Плоды бразильской вишни созревают на дереве с разной скоростью, и следует употреблять только те фрукты, которые легко отделяются от ветки.

Для успешного выращивания этих вишневых деревьев важно обеспечить достаточное пространство, так как растения быстро разрастаются. Ряды деревьев должны быть расположены на расстоянии 5 метров друг от друга, а для создания живых изгородей рекомендуется сажать их на расстоянии 1-2 метра друг от друга.

Необходимо также обеспечить хорошую дренажную почву, поскольку бразильская вишня предпочитает избегать избыточной влаги. Рекомендуется использовать комбинацию песка, почвы и перлита для обеспечения быстрого и здорового роста дерева. Деревья бразильской вишни не требуют особого ухода, достаточно поливать их каждую неделю, избегая лишней влажности. Они также устойчивы к засухе и предпочитают сухие почвы.