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Тыква – это одна из самых популярных овощных культур, которая широко используется в кулинарии и имеет множество полезных свойств для здоровья

Этот овощ широко используют в кулинарии

1:46
Садоводство » Овощи

Первым в нашем списке лучших сортов тыквы является "Хоккайдо". Этот сорт имеет маленький размер и оранжевую окраску кожуры. Он отличается нежной мякотью и сладким вкусом, поэтому часто используется для приготовления десертов и пирогов. Также "Хоккайдо" богат витаминами А и С, а ещё калием и магнием.

Этот овощ широко используют в кулинарии
Фото: commons.wikimedia. org by Rodney Campbell is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ещё одним популярным сортом тыквы является "Баттернат". Он имеет большой размер и плоско-округлую форму. Мякоть этого сорта очень нежная и кремовая, поэтому идеально подходит для приготовления супов и пюре. "Баттернат" также богат бета-каротином и является мощным антиоксидантом, и помогает укрепить иммунную систему.

Если вы ищете сорт тыквы для приготовления пирогов и запеканок, то обратите внимание на "Кабачковый". Эта тыква имеет маленький размер и зеленоватую кожуру. Мякоть этого сорта очень сочная и сладкая, а также содержит много клетчатки, которая полезна для пищеварения.

Еще одним интересным сортом тыквы является "Спагетти". Он получил своё название благодаря своей необычной мякоти, которая после приготовления напоминает спагетти. Этот сорт отлично подходит для приготовления здоровых и низкокалорийных блюд, так как не содержит много углеводов. Также "Спагетти" богат витаминами В и С, а также железом и кальцием.

Не стоит забывать о классическом сорте тыквы - "Декоративной". Она имеет большой размер и оранжевую кожуру с характерными бугорками. Хотя этот сорт не подходит для употребления в пищу, он отлично подходит для украшения интерьера и создания осеннего настроения. Также "Декоративная" может использоваться для изготовления свечей и других поделок.

Всё о выращивании тыквы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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