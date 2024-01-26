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Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно

1:29
Садоводство » Советы

Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.

Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Фото: commons.wikimedia. org by Juliancolton is licensed under public domain

Важно избегать внесения в почву золы, полученной из сгорания древесины с лакокрасочным покрытием, морилкой и другими пропитками. Присутствие полимерных и композитных материалов в древесной золе делает ее неудобоваримой для использования.

Также рекомендуется хранить золу в герметичных емкостях, чтобы предотвратить вымывание калия осадками, если ее оставить под открытым небом.

Чрезмерное внесение золы может привести к защелачиванию почвы, что ухудшает ее плодородие и водопроницаемость. Это особенно негативно влияет на картошку и тыквы, предпочитающие слабокислые грунты.

Не рекомендуется смешивать древесную золу с органическими и аммиачными удобрениями, так как это может привести к потере аммиака, важного источника азота, из-за химических реакций.

Важно различать древесную золу и каменноугольную золу, так как у них разные свойства. Каменноугольная зола содержит меньше питательных элементов и имеет кислотное воздействие на почву.

При использовании золы на огороде рекомендуется выбирать ту, качество которой известно, и следовать рекомендуемым дозировкам для получения максимальной пользы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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