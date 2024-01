Способы правильного хранения семян дома

Your browser does not support the audio element.

Семена – это самая важная часть растения, так как они содержат зародыш нового растения. Семена должны быть здоровыми, чтобы дать крепкие всходы и хороший урожай. Для этого их необходимо правильно хранить.

Фото: openverse by по фотографиям Доминика is licensed under "Ai Weiwei / 艾未未 : Sunflower Seeds" by Dominic's pics is licensed under CC BY 2.0.