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Способы правильного хранения семян дома

Как правильно хранить семена

2:43
Садоводство » Советы

Семена – это самая важная часть растения, так как они содержат зародыш нового растения. Семена должны быть здоровыми, чтобы дать крепкие всходы и хороший урожай. Для этого их необходимо правильно хранить.

Как правильно хранить семена
Фото: openverse by по фотографиям Доминика is licensed under "Ai Weiwei / 艾未未 : Sunflower Seeds" by Dominic's pics is licensed under CC BY 2.0.

Условия хранения семян:

  • Температура. Оптимальная температура для хранения семян - от 0 до 10 градусов тепла. При более высокой температуре семена могут потерять всхожесть. При более низкой температуре они могут погибнуть.
  • Влажность. Оптимальная влажность для хранения семян - 50-60%. При более высокой влажности семена могут начать плесневеть. При более низкой влажности они могут высохнуть и потерять всхожесть.
  • Свет. Семена следует хранить в темноте. Свет может повредить зародыш семени и снизить его всхожесть.

Срок хранения семян зависит от их вида. Одни семена могут храниться всего несколько месяцев, а другие - несколько лет. Сроки хранения семян обычно указаны на упаковке.

Перед тем, как хранить семена, их необходимо подготовить. Семена должны быть чистыми и сухими. Их нужно очистить от мусора и пыли. Семена также нужно просушить, чтобы они не заплесневели.

Семена можно хранить в различных емкостях. Это могут быть бумажные пакеты, стеклянные банки или пластиковые контейнеры. Емкости для хранения семян должны быть герметичными, чтобы в них не попадал воздух и влага.

Способы хранения семян

  • Хранение семян в холодильнике

Один из самых лучших способов хранения семян - в холодильнике. В холодильнике температура и влажность постоянные, что создает благоприятные условия для хранения семян. Семена можно хранить в холодильнике в бумажных пакетах или стеклянных банках.

  • Хранение семян в морозильной камере

Семена можно также хранить в морозильной камере. Здесь температура ещё ниже, чем в холодильнике, что позволяет хранить семена в течение длительного времени. Семена можно хранить в морозильной камере в бумажных пакетах или пластиковых контейнерах.

  • Хранение семян на балконе или в гараже

Если у вас нет холодильника или морозильной камеры, вы можете хранить семена на балконе или в гараже. Но в этом случае вам нужно следить за температурой и влажностью. Температура на балконе или в гараже не должна быть слишком высокой или слишком низкой. Влажность также должна быть умеренной.

  • Хранение семян во влажных помещениях

Семена нельзя хранить во влажных помещениях, таких как подвал или ванная комната. Во влажных помещениях семена могут быстро заплесневеть и погибнуть.

Как хранить семена правильно
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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