Способы правильного хранения семян дома

Как правильно хранить семена

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Семена – это самая важная часть растения, так как они содержат зародыш нового растения. Семена должны быть здоровыми, чтобы дать крепкие всходы и хороший урожай. Для этого их необходимо правильно хранить.

Фото: openverse by по фотографиям Доминика is licensed under "Ai Weiwei / 艾未未 : Sunflower Seeds" by Dominic's pics is licensed under CC BY 2.0.

Условия хранения семян:

Температура. Оптимальная температура для хранения семян - от 0 до 10 градусов тепла. При более высокой температуре семена могут потерять всхожесть. При более низкой температуре они могут погибнуть.

Влажность. Оптимальная влажность для хранения семян - 50-60%. При более высокой влажности семена могут начать плесневеть. При более низкой влажности они могут высохнуть и потерять всхожесть.

Свет. Семена следует хранить в темноте. Свет может повредить зародыш семени и снизить его всхожесть.

Срок хранения семян зависит от их вида. Одни семена могут храниться всего несколько месяцев, а другие - несколько лет. Сроки хранения семян обычно указаны на упаковке.

Перед тем, как хранить семена, их необходимо подготовить. Семена должны быть чистыми и сухими. Их нужно очистить от мусора и пыли. Семена также нужно просушить, чтобы они не заплесневели.

Семена можно хранить в различных емкостях. Это могут быть бумажные пакеты, стеклянные банки или пластиковые контейнеры. Емкости для хранения семян должны быть герметичными, чтобы в них не попадал воздух и влага.

Способы хранения семян

Хранение семян в холодильнике

Один из самых лучших способов хранения семян - в холодильнике. В холодильнике температура и влажность постоянные, что создает благоприятные условия для хранения семян. Семена можно хранить в холодильнике в бумажных пакетах или стеклянных банках.

Хранение семян в морозильной камере

Семена можно также хранить в морозильной камере. Здесь температура ещё ниже, чем в холодильнике, что позволяет хранить семена в течение длительного времени. Семена можно хранить в морозильной камере в бумажных пакетах или пластиковых контейнерах.

Хранение семян на балконе или в гараже

Если у вас нет холодильника или морозильной камеры, вы можете хранить семена на балконе или в гараже. Но в этом случае вам нужно следить за температурой и влажностью. Температура на балконе или в гараже не должна быть слишком высокой или слишком низкой. Влажность также должна быть умеренной.

Хранение семян во влажных помещениях

Семена нельзя хранить во влажных помещениях, таких как подвал или ванная комната. Во влажных помещениях семена могут быстро заплесневеть и погибнуть.