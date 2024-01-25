Это растение выращивают давно, но оно до сих пор считается редкой культурой

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Как вырастить физалис

1:38
Садоводство » Цветы

Физалис — это неприхотливое растение, которое может расти на любых почвах, даже на бедных и песчаных. Оно устойчиво к засухе и вредителям. Физалис легко выращивается из семян, которые высевают в конце апреля — начале мая. Растения не требуют особого ухода, достаточно регулярно поливать их и рыхлить почву.

Как вырастить физалис
Фото: creativecommons.org by Frank Vincentz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Физалис цветёт в июне-июле мелкими белыми цветками. Плоды созревают в августе-сентябре. Они представляют собой крупные оранжевые или жёлтые ягоды, заключённые в чехольчики из тонких листьев. Плоды физалиса имеют кисло-сладкий вкус с лёгким привкусом ананаса. Их можно есть в свежем виде, использовать для приготовления варенья, компотов, желе и других заготовок.

Физалис — это не только вкусное, но и очень полезное растение. Плоды физалиса содержат много витаминов и минералов, в том числе витамины C, A, E, группы B, а также калий, фосфор, магний, железо и другие. Физалис обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Он помогает укрепить иммунитет, улучшить пищеварение, снизить уровень холестерина и сахара в крови. Физалис также используется в народной медицине для лечения простудных заболеваний, ангины, кашля, болей в горле и других заболеваний.

Растение может украсить любой сад или огород. Его легко выращивать, и он не требует особого ухода. Плоды физалиса можно употреблять в свежем виде или использовать для приготовления различных блюд и заготовок.

Физалис от А до Я в природном земледелии
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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