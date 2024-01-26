Не стоит применять опасных химических средств для борьбы с тлей: достаточно этого дешевого средства

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Огородникам следует избегать применения опасных химических средств даже в случаях, когда тля находится в труднодоступных местах на кустах и деревьях. Наталья Савельева, опытный садовод, поделилась эффективным народным методом, который способен справиться даже с запущенными случаями. Вредители исчезают сразу же после первого применения.

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"Чаще всего тля появляется на розах, черной смородине и груше. Я наливаю в миску воду, растворяю в ней хозяйственное мыло (натуральное) и смываю в миску тлю с верхушек веточек. Этого обычно достаточно, чтобы убрать даже запущенный вариант", — поделилась Наталья своим опытом.

В огороде также полезны насекомые-хищники, такие как, например, божьи коровки. По словам специалиста, "они очень прожорливые", и поэтому даже небольшая популяция тли может быть быстро устранена благодаря этим полезным насекомым.