Комнатные растения зимой тоже нуждаются в уходе хозяев: не забывайте об этом главном условии

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Комнатные растения требуют постоянного ухода, и зимний период не является исключением.

Фото: commons.wikimedia. org by Ms.umarayamajhi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В холодные месяцы опытные садоводы рекомендуют уделять внимание поливу. Важно помнить, что для увлажнения земли в горшках не следует использовать холодную и не отстоянную воду.

Кроме того, зимой, как и в другие времена года, не стоит переливать цветы, поэтому наилучшим вариантом будет проводить полив небольшими порциями.

Особое внимание зимой следует уделить не только поливам, но и такому аспекту, как влажность воздуха.

Оптимальное значение для комнатных растений в горшках составляет 60%. Если в помещении, где произрастают ваши растения, влажность воздуха останется ниже этого уровня, это может привести к пожелтению и опаданию листьев.

Для увеличения влажности воздуха рядом с цветком рекомендуется разместить емкость с водой. Полезным также является регулярное опрыскивание и использование увлажнителя воздуха.