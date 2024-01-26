Комнатные растения зимой тоже нуждаются в уходе хозяев: не забывайте об этом главном условии

Комнатные растения требуют постоянного ухода, и зимний период не является исключением.
В холодные месяцы опытные садоводы рекомендуют уделять внимание поливу. Важно помнить, что для увлажнения земли в горшках не следует использовать холодную и не отстоянную воду.
Кроме того, зимой, как и в другие времена года, не стоит переливать цветы, поэтому наилучшим вариантом будет проводить полив небольшими порциями.
Особое внимание зимой следует уделить не только поливам, но и такому аспекту, как влажность воздуха.
Оптимальное значение для комнатных растений в горшках составляет 60%. Если в помещении, где произрастают ваши растения, влажность воздуха останется ниже этого уровня, это может привести к пожелтению и опаданию листьев.
Для увеличения влажности воздуха рядом с цветком рекомендуется разместить емкость с водой. Полезным также является регулярное опрыскивание и использование увлажнителя воздуха.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.