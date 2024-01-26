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Комнатные растения зимой тоже нуждаются в уходе хозяев: не забывайте об этом главном условии

1:01
Садоводство » Комнатные цветы

Комнатные растения требуют постоянного ухода, и зимний период не является исключением.

Комнатные растения зимой тоже нуждаются в уходе хозяев: не забывайте об этом главном условии
Фото: commons.wikimedia. org by Ms.umarayamajhi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В холодные месяцы опытные садоводы рекомендуют уделять внимание поливу. Важно помнить, что для увлажнения земли в горшках не следует использовать холодную и не отстоянную воду.

Кроме того, зимой, как и в другие времена года, не стоит переливать цветы, поэтому наилучшим вариантом будет проводить полив небольшими порциями.

Особое внимание зимой следует уделить не только поливам, но и такому аспекту, как влажность воздуха.

Оптимальное значение для комнатных растений в горшках составляет 60%. Если в помещении, где произрастают ваши растения, влажность воздуха останется ниже этого уровня, это может привести к пожелтению и опаданию листьев.

Для увеличения влажности воздуха рядом с цветком рекомендуется разместить емкость с водой. Полезным также является регулярное опрыскивание и использование увлажнителя воздуха.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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