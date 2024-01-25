Определиться с датой, когда начинать готовить рассаду, достаточно просто: агроном поделился советами

Вопрос о том, когда начинать подготовку рассады, особенно актуален для дачников. Агроном Владимир Викулов поделился рекомендациями, определяя временные рамки для выращивания рассады томатов, перцев, огурцов и кабачков.
Эксперт подчеркнул, что оптимальное время для посадки семян зависит от даты планируемой высадки рассады в открытый грунт. Например, для садоводов средней полосы России, рассада должна быть готова к первой декаде мая, но не ранее. Исходя из этой даты, необходимо провести обратный отсчет.
Примерно за 60 дней до указанного срока рекомендуется начать посев семян перцев и высокорослых томатов, то есть в марте. Эти растения затем следует высаживать в грунт, когда они достигнут стадии цветения.
В отношении рассады огурцов, тыквы, патиссонов и кабачков, Викулов подчеркнул, что ее необязательно выращивать до больших размеров. Когда наступает теплая погода, более эффективно сеять подготовленные, замоченные семена. Через месяц дачник может ожидать первый урожай.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.