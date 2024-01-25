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Определиться с датой, когда начинать готовить рассаду, достаточно просто: агроном поделился советами

1:07
Садоводство » Советы

Вопрос о том, когда начинать подготовку рассады, особенно актуален для дачников. Агроном Владимир Викулов поделился рекомендациями, определяя временные рамки для выращивания рассады томатов, перцев, огурцов и кабачков.

Определиться с датой, когда начинать готовить рассаду, достаточно просто: агроном поделился советами
Фото: flickr. com by Pink Sherbet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эксперт подчеркнул, что оптимальное время для посадки семян зависит от даты планируемой высадки рассады в открытый грунт. Например, для садоводов средней полосы России, рассада должна быть готова к первой декаде мая, но не ранее. Исходя из этой даты, необходимо провести обратный отсчет.

Примерно за 60 дней до указанного срока рекомендуется начать посев семян перцев и высокорослых томатов, то есть в марте. Эти растения затем следует высаживать в грунт, когда они достигнут стадии цветения.

В отношении рассады огурцов, тыквы, патиссонов и кабачков, Викулов подчеркнул, что ее необязательно выращивать до больших размеров. Когда наступает теплая погода, более эффективно сеять подготовленные, замоченные семена. Через месяц дачник может ожидать первый урожай.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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