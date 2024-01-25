Мексиканская пуансеттия будет цвести пышно и радовать взгляд дома, если воспользоваться этими советами

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В стандартных домашних условиях пуансеттия может не показывать своего цветения. Для того чтобы достичь формирования цветочных почек, требуется создать окружение, максимально близкое к естественным условиям.

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На родине, в Мексике, цветение пуансеттии начинается после двух месяцев короткого светового дня продолжительностью 10 часов. В домашних условиях можно искусственно создать подобные условия. Как это сделать?

С начала сентября по конец ноября каждый день с 18:00 до 8:00 накрывайте пуансеттию картонной коробкой или непрозрачным полиэтиленовым пакетом. Осенью поместите пуансеттию в обогреваемую теплицу или в нежилую комнату без искусственного освещения. Естественная короткая продолжительность светового дня в этот период будет достаточной для растения. Полностью закрывайте окно плотными шторами, так как даже свет от ламп или телевизора может повлиять на цветение рождественской звезды. После 18:00 тщательно задвигайте шторы, чтобы создать темноту вокруг пуансеттии на подоконнике.

В течение всего этого времени:

Поливайте пуансеттию теплой водой, оставляя ее просыхать наполовину между поливами.

Вносите удобрения для декоративно-цветущих растений раз в неделю.

Конец ноября станет временем, когда можно прекратить все эти манипуляции и вернуть пуансеттию на светлый, теплый подоконник. Вскоре на растении появятся бутоны, а затем красочные прицветники.