Только нерадивые хозяйки выбрасывают ямчную скорлупу. Вот для чего она годится, и даже очень

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Не выбрасывайте скорлупу — теперь у вас есть прекрасный материал для использования в саду и огороде, согласно рекомендациям специалистов.

Фото: 500px by Makia Minich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Тщательно измельченную яичную скорлупу можно добавлять в поддоны с рассадой в роли дренажа. В саду порошок из скорлупы, внесенный в грядку, мягко изменяет кислотность почвы и улучшает ее структуру.

Рекомендуемая доза: 1-2 стакана на 1 квадратный метр. Этот порошок также полезен для обсыпки рассады цветов, защищая ее от "черной ножки".

Также популярен настой для подкормки растений. Для его приготовления возьмите измельченную скорлупу от 4-5 яиц, залейте литром кипятка и дайте настояться в течение 5 дней, ежедневно помешивая. Этот настой подходит для полива рассады перцев, баклажанов, астр, свеклы, роз и комнатных цветов.

Настой из остатков скорлупы от трех яиц, растворенных в 1 литре воды, также может использоваться для полива рассады и комнатных цветов. Особенно заметен положительный эффект при совместном применении настоя скорлупы с биоудобрением на гибискусах, монстерах, фикусах.