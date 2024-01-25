Опытные огородники, не успевшие посеять овощи осенью, делают это зимой. Вот как

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Если вы не успели провести посадку овощей для зимнего периода, вполне возможно осуществить это в январе, когда поверхность почвы уже покрыта снегом.

Фото: commons.wikimedia. org by Elina Mark is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Однако необходимо заранее подготовить почву — в октябре-ноябре, до того как она промерзнет. Проведите перекопку земли и добавьте органические удобрения, такие как компост и перегной, а также минеральные — фосфорные и калийные. На грядках создайте бороздки и накройте их каким-либо материалом для сохранения влажности до посева. В качестве укрытия подойдут старые куски фанеры, рубероида или обычная парниковая пленка.

Под зиму рекомендуется сеять холодостойкие овощи, такие как морковь, укроп, петрушка, салат и шпинат.

Процесс сева овощей зимой следующий:

Очистите заранее подготовленное место от снега и снимите укрытие.

Очистите бороздки от снега.

Посейте семена на глубину около 2 см. Если бороздки слишком глубоки, добавьте заранее приготовленную почву.

ВАЖНО! Семена следует сеять в сухую почву, без полива. Затем грядку следует покрыть снегом. Если снега еще нет, замульчируйте грядку, например, опавшей листвой. Весной уберите мульчу и подкормите растения азотными удобрениями.