Когда-то этот фрукт был экзотикой. Теперь его можно вырастить дома

Одну из древнейших плодовых культур – авокадо – сегодня можно вырастить дома. В природе этот фрукт достигает высоты 20 метров, но у вас он вырастет гораздо скромнее.
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Для того, чтобы вырастить авокадо из косточки, следуйте следующим рекомендациям:
Получите зрелую косточку авокадо, вымойте ее от остатков мякоти и оставьте высохнуть на пару дней.
С помощью трех зубочисток или ножниц сделайте так, чтобы косточка висела над стаканом или небольшим сосудом так, чтобы её нижняя часть погружалась в воду, но не полностью.
Расположите стакан с косточкой на теплом и солнечном месте, с тем чтобы вода ежедневно конденсировалась на стенках стакана. При этом следите за уровнем воды, чтобы он оставался постоянным, добавляйте при необходимости.
Через 2-6 недель должны появиться корни, а затем стебель. После этого можно пересадить растение в горшок с подходящей почвой для культуры. Полностью погрузите корни в почву и не забудьте оставить верхнюю часть косточки выше поверхности.
Растение должно расти на светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами. Поливайте его регулярно, чтобы почва была влажной, но не пересушенной.
Обратите внимание, что выращивание авокадо из косточки может занять длительное время и не всегда гарантирует успех. Некоторые косточки могут не прорастить или вырастить слабые растения. Тем не менее, попытка выращивания авокадо из косточки может быть интересным и познавательным опытом.
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