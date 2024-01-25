Эписция – это растение с огромным потенциалом для украшения вашего дома или офиса

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Эписция: рассказываем о красивых сортах и секретах ухода

2:28
Садоводство » Комнатные цветы

Растение с пушистыми расписными листочками, которое называется эписция, наверняка вам понравится. Особенно в период зацветания.

Эписция: рассказываем о красивых сортах и секретах ухода
Фото: wikimap.toolforge.org by Krzysztof Ziarnek is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Эписция — это растение семейства геснериевых, которое произрастает преимущественно в тропической Америке. Она отличается своей яркой и разнообразной листвой, что делает её привлекательной для многих цветоводов.

Сорта эписции могут быть очень разнообразными и интересными. Вот одни из самых популярных сортов:

  • "Солнечный Песок" (Sunrise Sands) — этот сорт отличается от других своими прекрасными желтоватыми и оранжевыми полосками на листьях, создающими восхитительный золотистый эффект.
  • "Красная Мелодия" (Red Melody) — как следует из названия, этот сорт имеет яркие красные листья, которые являются настоящим украшением для домашнего сада.
  • "Зебра Роза" (Zebra Pink) — этот сорт вызывает восторг сочетанием розовой и зеленой полоски на листьях, которые создают красивый зебринный узор.
  • "Маргарита" (Daisy) — данный сорт имеет яркие жёлтые цветы, похожие на маргаритки, что делает эписцию еще более привлекательной.

Уход за эписцией несложен, но требует некоторого внимания и усилий.

Вот несколько секретов, которые помогут вам успешно выращивать и ухаживать за этим растением:

  • Положение играет важную роль в процессе выращивания эписции. Растение предпочитает полутень или тень и не выносит прямого солнечного света, который может повредить его листву.
  • Эписция предпочитает рыхлую и влажную почву. Используйте подходящую смесь грунта для геснериевых растений, состоящую из торфа, песка и перлита.
  • Эписция нуждается в умеренном поливе. Поддерживайте постоянную влажность почвы, но избегайте переувлажнения, что может привести к гниению корней.
  • Регулярное удобрение поможет эписции расти здоровой и красивой. Используйте универсальное жидкое удобрение для комнатных растений и применяйте его раз в 2-3 недели весной и летом.
  • Эписцию можно размножать с помощью черенкования. Выберите здоровый стебель с несколькими листьями и посадите его во влажную почву. Через несколько недель он должен прижиться и начать расти.

Общая защита от вредителей и болезней также позволит сохранить вашу эписцию в хорошем состоянии. Осматривайте растение регулярно, чтобы обнаружить насекомых или признаки заболеваний.

Эписции. Сложный ли уход?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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