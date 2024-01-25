Эписция – это растение с огромным потенциалом для украшения вашего дома или офиса

Эписция: рассказываем о красивых сортах и секретах ухода

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Растение с пушистыми расписными листочками, которое называется эписция, наверняка вам понравится. Особенно в период зацветания.

Фото: wikimap.toolforge.org by Krzysztof Ziarnek is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Эписция — это растение семейства геснериевых, которое произрастает преимущественно в тропической Америке. Она отличается своей яркой и разнообразной листвой, что делает её привлекательной для многих цветоводов.

Сорта эписции могут быть очень разнообразными и интересными. Вот одни из самых популярных сортов:

"Солнечный Песок" (Sunrise Sands) — этот сорт отличается от других своими прекрасными желтоватыми и оранжевыми полосками на листьях, создающими восхитительный золотистый эффект.

"Красная Мелодия" (Red Melody) — как следует из названия, этот сорт имеет яркие красные листья, которые являются настоящим украшением для домашнего сада.

"Зебра Роза" (Zebra Pink) — этот сорт вызывает восторг сочетанием розовой и зеленой полоски на листьях, которые создают красивый зебринный узор.

"Маргарита" (Daisy) — данный сорт имеет яркие жёлтые цветы, похожие на маргаритки, что делает эписцию еще более привлекательной.

Уход за эписцией несложен, но требует некоторого внимания и усилий.

Вот несколько секретов, которые помогут вам успешно выращивать и ухаживать за этим растением:

Положение играет важную роль в процессе выращивания эписции. Растение предпочитает полутень или тень и не выносит прямого солнечного света, который может повредить его листву.

Эписция предпочитает рыхлую и влажную почву. Используйте подходящую смесь грунта для геснериевых растений, состоящую из торфа, песка и перлита.

Эписция нуждается в умеренном поливе. Поддерживайте постоянную влажность почвы, но избегайте переувлажнения, что может привести к гниению корней.

Регулярное удобрение поможет эписции расти здоровой и красивой. Используйте универсальное жидкое удобрение для комнатных растений и применяйте его раз в 2-3 недели весной и летом.

Эписцию можно размножать с помощью черенкования. Выберите здоровый стебель с несколькими листьями и посадите его во влажную почву. Через несколько недель он должен прижиться и начать расти.

Общая защита от вредителей и болезней также позволит сохранить вашу эписцию в хорошем состоянии. Осматривайте растение регулярно, чтобы обнаружить насекомых или признаки заболеваний.