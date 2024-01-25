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В зимнее время хвойные растения требуют дополнительной заботы

Хвойные растения в зимний период

2:14
Садоводство » Советы

Хвойные растения являются важным элементом нашей природы и играют важную роль в экосистеме. Они способны выживать в самых суровых условиях, но в зимнее время года всё-таки могут потребовать некоторой дополнительной заботы. Рассказываем, как помочь хвойным деревьям и кустарникам пережить зиму.

Хвойные растения в зимний период
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

1. Правильный выбор места для посадки

При выборе места для посадки хвойного растения, следует учитывать его особенности и требования к почве и освещению. Они предпочитают солнечные места, не тенистые, и хорошо дренированные почвы. Отсутствие застаивания влаги поможет предотвратить корневую гниль.

2. Подготовка к зимним холодам

Осенью перед наступлением холодов стоит провести некоторые мероприятия для защиты хвойных растений. Подкармливание удобрениями с высоким содержанием фосфора и калия поможет укрепить растения перед зимой. Кроме того, наличие достаточного количества влаги в почве перед морозами также играет важную роль.

3. Защита от ветра и обезвоживания

Для хвойных растений особенно важно защищаться от холодного ветра, который может привести к засыханию и повреждению хвои. Вы можете создать временные защитные ограждения из сетки или специальных материалов. Также стоит следить за уровнем обезвоживания — дополнительный полив перед заморозками может помочь предотвратить сушку растений.

4. Подмораживание и снеговая нагрузка

Подмораживание корней является одной из основных угроз хвойным растениям зимой. Мульчирование с помощью сухих листьев, соломы или других материалов поможет сохранить почву вокруг растения теплой и предотвратить негативные последствия заморозков. Кроме того, стоит обратить внимание на снеговую нагрузку — удаление снега с ветвей поможет избежать их повреждения.

5. Обрезка и уход за хвойными растениями

Осенью перед зимой стоит провести обрезку сухих или поврежденных веток, чтобы не дать им стать источником заражения грибковыми или бактериальными инфекциями. Также стоит обратить внимание на удаление пушистых шишек и сухих хвоинок, которые могут привлечь вредителей.

Хвойные растения зимой
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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