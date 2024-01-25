Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы способы, куда можно спрятать трубы
3 увлажняющих крема для всех типов кожи
Семь признаков, по которым от автомобиля лучше быстрее избавиться
Острые скулы: шесть эффективных советов, как избавиться от лишнего жира на лице
В Германии экономика застряла в рецессии на фоне ухудшения делового климата
Украина не получит от США денег на большие наступательные операции
Эндокринолог Шабельникова озвучила основные причины ожирения в России: физическая активность и привычки
Турпоток из Китая в Россию может увеличиться на 10-15% в 2024 году
От громких звуков до почтальонов: разгадываем загадки собачьих антипатий

Даже бедные земли подарят небывалый урожай картофеля с крупными клубнями, если следовать такому рецепту

0:55
Садоводство » Овощи

Опытные огородники раскрывают свои секреты по получению обильного урожая картофеля даже на почве с невысокими плодородными свойствами. Согласно их простому методу, достижение крупных клубней картофеля возможно даже на бедных почвах.

Даже бедные земли подарят небывалый урожай картофеля с крупными клубнями, если следовать такому рецепту
Фото: commons.wikimedia. org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Эксперты подчеркивают важность двух этапов полива грядок. Пренебрежение этим аспектом может привести к недостаточному урожаю.

Если посадка овощей осуществлялась в мае, то в период до середины июня растениям обычно достаточно влаги. Однако в начале цветения крайне важно провести обильный полив грядок. Для участка площадью полторы сотки потребуется примерно 800 литров воды.

В случае продолжительной сухой погоды наступает время для второго полива. В этот раз рекомендуется добавить в воду два стакана азофоски и сульфата калия. Второй полив следует провести после цветения растений.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере Олег Володин Жонглирование опасными терминами: так видит или не видит НАТО угрозу от России Дмитрий Плотников
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Арендаторы в один голос жалуются на съёмное жильё: их не устраивает несколько нюансов
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Последние материалы
3 увлажняющих крема для всех типов кожи
Даже бедные земли подарят небывалый урожай картофеля с крупными клубнями, если следовать такому рецепту
Семь признаков, по которым от автомобиля лучше быстрее избавиться
"Москва проявила выдающуся ловкость": на Западе поняли, как Россия выстояла под санкционными ударами
Острые скулы: шесть эффективных советов, как избавиться от лишнего жира на лице
В Германии экономика застряла в рецессии на фоне ухудшения делового климата
Украина не получит от США денег на большие наступательные операции
Эндокринолог Шабельникова озвучила основные причины ожирения в России: физическая активность и привычки
Турпоток из Китая в Россию может увеличиться на 10-15% в 2024 году
От громких звуков до почтальонов: разгадываем загадки собачьих антипатий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников