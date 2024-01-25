Даже бедные земли подарят небывалый урожай картофеля с крупными клубнями, если следовать такому рецепту

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Опытные огородники раскрывают свои секреты по получению обильного урожая картофеля даже на почве с невысокими плодородными свойствами. Согласно их простому методу, достижение крупных клубней картофеля возможно даже на бедных почвах.

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Эксперты подчеркивают важность двух этапов полива грядок. Пренебрежение этим аспектом может привести к недостаточному урожаю.

Если посадка овощей осуществлялась в мае, то в период до середины июня растениям обычно достаточно влаги. Однако в начале цветения крайне важно провести обильный полив грядок. Для участка площадью полторы сотки потребуется примерно 800 литров воды.

В случае продолжительной сухой погоды наступает время для второго полива. В этот раз рекомендуется добавить в воду два стакана азофоски и сульфата калия. Второй полив следует провести после цветения растений.