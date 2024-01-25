Опытные огородники раскрывают свои секреты по получению обильного урожая картофеля даже на почве с невысокими плодородными свойствами. Согласно их простому методу, достижение крупных клубней картофеля возможно даже на бедных почвах.
Эксперты подчеркивают важность двух этапов полива грядок. Пренебрежение этим аспектом может привести к недостаточному урожаю.
Если посадка овощей осуществлялась в мае, то в период до середины июня растениям обычно достаточно влаги. Однако в начале цветения крайне важно провести обильный полив грядок. Для участка площадью полторы сотки потребуется примерно 800 литров воды.
В случае продолжительной сухой погоды наступает время для второго полива. В этот раз рекомендуется добавить в воду два стакана азофоски и сульфата калия. Второй полив следует провести после цветения растений.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.