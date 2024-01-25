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Если в деревьях на вашем участке появились дупла, заделайте их этим раствором, а не монтажной пеной

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Садоводство » Деревья и кустарники

Не следуйте советам неопытных садоводов, которые рекомендуют использовать монтажную пену для заделывания дупла в дереве. Это может быть удобным, но недолговечным и небезопасным решением.

Если в деревьях на вашем участке появились дупла, заделайте их этим раствором, а не монтажной пеной
Фото: treeoftheyear. org by Rafal Godek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Более надежным вариантом является использование проверенного пломбировочного материала на основе цемента, смешанного с крупнозернистым песком и известью в пропорции 1:6:1. К воде добавляется достаточное количество, чтобы получить консистенцию густой каши.

Прежде чем приступить к работе, полость тщательно очищают от гнилых тканей, подвергают дезинфекции (используя 5-процентный раствор медного или железного купороса) и допускают высыхание в течение 2-3 часов.

После полимеризации материала пломбу покрывают масляной краской для защиты.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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