Не следуйте советам неопытных садоводов, которые рекомендуют использовать монтажную пену для заделывания дупла в дереве. Это может быть удобным, но недолговечным и небезопасным решением.
Более надежным вариантом является использование проверенного пломбировочного материала на основе цемента, смешанного с крупнозернистым песком и известью в пропорции 1:6:1. К воде добавляется достаточное количество, чтобы получить консистенцию густой каши.
Прежде чем приступить к работе, полость тщательно очищают от гнилых тканей, подвергают дезинфекции (используя 5-процентный раствор медного или железного купороса) и допускают высыхание в течение 2-3 часов.
После полимеризации материала пломбу покрывают масляной краской для защиты.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.