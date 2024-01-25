Будете гордиться этим урожаем перца и пересылать фото в мессенджерах: вот что надо сделать

Будете гордиться этим урожаем перца при соблюдении этих 5 условий

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Каждый огородник мечтает о богатом урожае перца, и для достижения этой цели важно следовать 5 простым правилам.

Фото: Unsplash by Vishang Soni is licensed under public domain

Не торопитесь с посевом: Опытные садоводы советуют начать подготовку рассады перца в марте. Ускорьте прорастание семян, поместив их во влажную салфетку или вату на несколько дней.

Не жалейте места: Семена перца нуждаются в просторных горшках, так как не любят пикировку. Не глубоко закапывайте семена, достаточно слегка покрыть их тонким слоем земли.

Организуйте правильное место и полив: Разместите перцы в теплом и светлом месте, поддерживая регулярный полив по мере высыхания грунта.

Не морозьте растения: Высаживайте рассаду только при стабильной температуре +25..+27 градусов. Оптимизируйте уровень влажности через мульчирование.

Грамотно сформируйте перцы: Удаляйте первые цветки для стимуляции роста. Когда растение в грядке разветвится 3-4 раза, прищипните пятый лист. На каждой разветвленной части оставьте необходимое количество завязей.

Следуя этим правилам, вам обеспечен отличный урожай перца!