Подкормка раз в 2-3 недели может принести огородникам суперурожай в сезоне 2024 года

Простая подкормка их семян кунжута раз в 2-3 недели принесет суперурожай

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Опытный садовод поделился своим уникальным рецептом удивительного удобрения для рассады, способного обеспечить великолепный урожай. И удивительно, что для приготовления этого удобрения требуется всего один ингредиент!

Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для приготовления этого удобрения вам понадобится всего лишь одна столовая ложка семян кунжута. Эти семена следует измельчить до состояния порошка и залить двумя литрами воды. Затем необходимо тщательно перемешать получившуюся смесь и оставить ее настаиваться в течение 8 часов. После этого, убедившись, что смесь стала плотной, ее следует разбавить еще одним литром воды.

Таким образом, раствор готов к использованию! Теперь можно приступать к поливке растений. Рекомендуется проводить данную процедуру раз в 2-3 недели.

Это удобрение обладает множеством преимуществ: оно богато разнообразными полезными элементами, содержит все витамины группы В, и положительно воздействует на иммунитет молодых растений. Единственным его недостатком является отсутствие азота.