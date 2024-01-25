Подкормка раз в 2-3 недели может принести огородникам суперурожай в сезоне 2024 года

Опытный садовод поделился своим уникальным рецептом удивительного удобрения для рассады, способного обеспечить великолепный урожай. И удивительно, что для приготовления этого удобрения требуется всего один ингредиент!
Для приготовления этого удобрения вам понадобится всего лишь одна столовая ложка семян кунжута. Эти семена следует измельчить до состояния порошка и залить двумя литрами воды. Затем необходимо тщательно перемешать получившуюся смесь и оставить ее настаиваться в течение 8 часов. После этого, убедившись, что смесь стала плотной, ее следует разбавить еще одним литром воды.
Таким образом, раствор готов к использованию! Теперь можно приступать к поливке растений. Рекомендуется проводить данную процедуру раз в 2-3 недели.
Это удобрение обладает множеством преимуществ: оно богато разнообразными полезными элементами, содержит все витамины группы В, и положительно воздействует на иммунитет молодых растений. Единственным его недостатком является отсутствие азота.
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