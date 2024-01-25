Это любимое хозяйками растение защищает дом от ненасытной моли, поедающей одежду

Герань — это не только красивое растение, но и настоящий страж дома от негативных воздействий, способное улучшать атмосферу, сглаживать конфликты и поднимать настроение своим присутствием.
Помимо эстетической ценности, герань также известна своей способностью выделять большое количество эфирных масел с характерным запахом. Это свойство хозяйки дома могут использовать для обеспечения защиты от вредителей и грибков.
Герань предпочитает расти на южном подоконнике, где обеспечено достаточное количество солнечного света. На северной стороне квартиры или в тени ей может не хватать света, что негативно скажется на её состоянии.
Это растение оказывает защитное воздействие на дом, предотвращая нашествие моли, которая привлекается к одежде в платяных шкафах и комодах, нанося вред любимым вещам.
Специфический аромат герани точно не понравится платяной моли, и хозяйки используют подсушенные листья растения в борьбе с этим вредителем, особенно если необходимо избавиться от личинок моли.
Для усиления защитного эффекта можно разместить в шкафах и комодах веточки лаванды, мяты и лавровый лист. Полочки регулярно протирают мыльным раствором, а шкафы не перегружают вещами, обеспечивая свободное циркулирование воздуха.
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