Это любимое хозяйками растение защищает дом от ненасытной моли, поедающей одежду

Герань - топовое растение для защиты дома от моли

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Герань — это не только красивое растение, но и настоящий страж дома от негативных воздействий, способное улучшать атмосферу, сглаживать конфликты и поднимать настроение своим присутствием.

Фото: National Botanic Gardens, Dublin by Miguel Mendez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Помимо эстетической ценности, герань также известна своей способностью выделять большое количество эфирных масел с характерным запахом. Это свойство хозяйки дома могут использовать для обеспечения защиты от вредителей и грибков.

Герань предпочитает расти на южном подоконнике, где обеспечено достаточное количество солнечного света. На северной стороне квартиры или в тени ей может не хватать света, что негативно скажется на её состоянии.

Это растение оказывает защитное воздействие на дом, предотвращая нашествие моли, которая привлекается к одежде в платяных шкафах и комодах, нанося вред любимым вещам.

Специфический аромат герани точно не понравится платяной моли, и хозяйки используют подсушенные листья растения в борьбе с этим вредителем, особенно если необходимо избавиться от личинок моли.

Для усиления защитного эффекта можно разместить в шкафах и комодах веточки лаванды, мяты и лавровый лист. Полочки регулярно протирают мыльным раствором, а шкафы не перегружают вещами, обеспечивая свободное циркулирование воздуха.